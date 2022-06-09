Эктор Хименес-Браво снимает документальный фильм о еде во время войны

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и неизменный судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину волонтерит, устраивает благотворительные мероприятия в поддержку Украины и призывает весь мир помогать нам. Кроме того, он снимает документальный фильм о еде во время войны. Каким он будет – Эктор рассказал в рамках информационного марафона Єдині новини.

На передовой, в больницах, на блокпостах, железнодорожных станциях и прямо посреди улиц… Каждое блюдо станет историческим свидетельством этого времени. И именно через еду Эктор Хименес-Браво будет показывать все реалии войны.

История первая – история Ильи из Охматдета, которому за несколько дней пришлось стать взрослым. Мальчик из Мариуполя в больницу его привезли, когда он стекал кровью от ранений. Он трагически наблюдал смерть своей мамы. Она скончалась, закрывая его собой. У Ильи было много ранений, ведь их дом атаковали рашисты. Сейчас он лечится. Из всей его семьи осталась только бабушка. В больничной койке мальчик ест сладкие сухари, которые мама всегда давала ему, когда Илья болел. С первого дня войны повара Охматдета оттуда не выходили, ведь таких, как Илья, много на лечении.

Эпизод второй – котлеты в дорогу и суп для возвращающихся. Киевский вокзал. Еще два месяца назад в холле ждали тысячи человек. В зале находились семьи по несколько дней, потому что были совсем растеряны. Сейчас же готовят для тех, кто возвращается в свои дома.

Эпизод третий – обед с видом на руину. Жители дома, повредившего взрывной волной. Из их окон виден завод Артем, в него 28 апреля попала вражеская ракета. Волонтеры в тот же день начали привозить людям горячую еду.

Это не о разрушении и ужасах войны, это о том, что объединяет людей, помогает, вдохновляет и мотивирует. То, что дает силу и воодушевление. О том, как люди объединились ради победы, – рассказывает Тони Хайнтаф, режиссер и британский журналист.

Когда фильм выйдет на экраны – пока не сообщают. Все средства, вырученные из проката, будут переданы благотворителям фонда dobro.ua.

В начале мая я вместе с режиссером из Британии Тони начал снимать документальный сериал о войне в Украине. Наша поездка не ограничилась по Киевской области, и мы поехали в Харьков. Каждый день мы смотрели на развалины, которые создали рашисты, беседовали с людьми, глаза которых были исполнены боли. Кино об Украине, которое мы снимаем, будет представлено на Amazon и Netflix. Это документальный благотворительный фильм, средства которого пойдут на восстановление Украины. Ожидаем 10 миллионов долларов.

Я горд, что имею честь рассказывать об Украине тысячам людей со всего мира”, – отметил Эктор в социальной сети.

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