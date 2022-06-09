Муку смешать с какао, ванилином, содой и солью.

Яйцо взбить с сахаром. Добавить кофе и сливочное масло. Взбить еще раз.

Из тертого цукини слегка отжать лишнюю влагу и добавить к яичной смеси. Перемешать и соединить с сухими ингредиентами. Снова перемешать.

Форму для кукса смазать оливковым маслом и слегка присыпать мукой. Выложить тесто в форму и отправить в духовку выпекаться в течение 50 мин. при 180

°

С. За 20 мин. до конца выпекания посыпать шоколадными каплями. Готовность кекса проверить зубочисткой.