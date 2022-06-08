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Троица: что можно и нельзя делать в этот день

08.06.2022

Троица — один из очень важных христианских праздников. В этом году День Святой Троицы 2022 отмечают 12 июня. Не зря этот праздник называют днем рождения Церкви. День Троицы всегда припадает на воскресенье. О том, что можно и нельзя делать в этот день, рассказала экстрасенс и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ ясновидящая Алена Курилова.

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Для того, чтобы этот день принес вашей семье благополучие, стоит разобраться, что можно, а что категорически не стоит делать на Троицу.

Что можно делать на Троицу

свята Троица

  • Обязательно сходите в церковь и освятите зелень, которую собрали утром в День Святой Троицы.
  • В середине букета разместите тройную свечу зеленого цвета. Она должна гореть во время святой службы.
  • В канун Троицы  принято посещать кладбища и поминать умерших.

троица

Ясновидящая Алена Курилова рекомендует на Троицу украсить дом  травами или ветками деревьев. Среди них можно использовать дуб, березу, клен, липу. Но нельзя приносить в дом осину и вербу.

Также экстрасенс считает, что День Святой Троицы — идеальное время для помолвок:

«Люди, рожденные в этот период, часто имеют дар предвидения или сильно развитую интуицию».

Что нельзя делать на Троицу

святая Троица

  • На Троицу не принято заниматься тяжелой  работой.
  • Лучше не купаться в водоемах. Но эта традиция уходит корнями в древность, когда на период Троицы  припадали так называемые Русалии.
  • На Троицу не венчают и не устраивают свадьбы. В этот праздник можно только свататься или делать помолвку.
«На Троицу, как и на другие большие праздники, не принято заниматься «черной» работой. В этот праздник не копают, не садят, не жгут костры и не работают с камнем. В старые времена День Троицы называли русалочными днями. Купаться в эти дни в открытых реках и водоемах не принято, так как русалки могут утопить человека. В эти дни не играют свадеб и не венчаются», — говорит Алена Курилова.
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