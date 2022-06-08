Шугаринг дает девушкам долговременный и потрясающий эффект гладкости кожи. Конечный результат зависит не только от мастера. От клиента зависит правильная подготовка к шугарингу. Как правильно подготовиться к шугарингу, рассказали эксперты «Все буде добре». Читайте в материале.

Длина волос для шугаринга

Когда вы только начинаете делать эпиляцию сахаром регулярно, для первых нескольких сеансов необходимая минимальная длина волос в зоне эпиляции 4—5 мм. Такая длина позволит застывающей сахарной пасте плотно обхватить волоски и удалить их вместе с луковицей, когда мастер резко уберет с кожи пасту. После нескольких сеансов шугаринга волоски становятся тоньше, удаляются легче и тогда будет достаточно 3 мм длины. Также есть максимальная длина, больше которой отращивать волосы не надо — это 8 мм. Скорость роста волос у всех разная, но в среднем для достижения ими длины в 4—5 мм необходимо 2 недели.

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Пилинг перед шугарингом

Да, пилинг сильно облегчит и повысит эффективность процедуры, так как с его помощью удаляются мертвые клетки кожи, улучшая сахарной пасте доступ к волоскам и снижая болевые ощущения во время шугаринга. Новые скрабы использовать не надо, так как раздражения и другие малоприятные реакции на неиспробованное средство в этот период точно не нужны. В целом, пилинг не только освободит короткие волоски, но и защитит от последующего их врастания.

Гигиена перед шугарингом

Перед посещением салона необходимо подумать о своей гигиене, а уж тем более, если планируется удаление зоны бикини. Однако, душ следует принимать без особого энтузиазма и усиленного натирания тела мочалкой. Воспользуйтесь гелем с нейтральным PH и промокните тело полотенцем.

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Что нельзя делать перед шугарингом

Есть несколько вещей, от которых нужно отказаться накануне шугаринга:

загорать в день процедуры;

использовать масла и жирные кремы за день до эпиляции;

переживать о предстоящих болезненных ощущениях.

Эти правила помогут правильно подготовиться к шугарингу, а сама процедура пройдет более успешно и без сильного дискомфорта.

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