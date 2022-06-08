Как сделать квас в домашних условиях, чтобы спастись летом от жары? Этот напиток вкусный, натуральный и очень хорошо подходит для жаркой поры года. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик подскажет пошаговые рецепты домашнего кваса, с которым справится каждая хозяйка.

Из чего делается квас?

Готовится квас из солода, ячменного или пшеничного, и муки на основе брожения, а также из ржаного хлеба. Часто в него добавляют мед и разнообразные травы. Также квас готовят из ягод, фруктов и даже из свеклы.

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Виды кваса:

На Руси, кроме хлебного, большой популярностью пользовался и фруктовый квас. Напиток готовили из груш, яблок, брусники, клюквы, сливы, изюма, малины. Использовали измельченные ягоды и плоды, а не только чистые соки. В таких напитках было от 1 до 3% алкоголя.

Более хмельной квас предпочитали в Англии, Германии, Венгрии, Дании. Крепость напитка в этих странах колебалась от 3 до 6%.

Ранее пользовались более чем 150 рецептами кваса, среди которых был белый окрошечный, изюмный, солдатский, монастырский, боярский и многие другие.

Рецепт классического кваса в домашних условиях

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Ингредиенты:

Вода кипяченая (остуженная) — 3 л

Хлеб ржаной — 300 г

Дрожжи прессованные — 30 г

Сахар — 100 г

Способ приготовления:

Дрожжи разведите в стакане теплой кипяченой воды. Затем вылейте смесь в подготовленную бутыль, добавьте поджаренный хлеб, нарезанный небольшими кусочками, и сахар. Залейте все водой. Банку прикройте марлей и оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Когда квас созреет, процедите его. Квас готов, как только сухари останутся на дне и больше подниматься не будут. Готовый напиток поставьте в холодильник или в холодное место. Половину оставшейся хлебной закваски оставьте для следующих порций. Для них вам уже не понадобятся дрожжи, только вода, хлеб и сахар.

Рецепт кваса с мятой в домашних условиях

Ингредиенты:

Мята — 60 г

Изюм — 2 ст. л.

Ржаной хлеб — 200 г

Сухие дрожжи — 10 г

Сахар — 100 г

Вода — 1,5 л

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб кубиками, подсушите их в духовке. Залейте сухари кипятком и оставьте на 4 часа. Процедите через сито. Добавьте в отвар дрожжи, сахар и экстракт мяты. Перемешайте все. Перелейте смесь в посуду, в которой она будет бродить, и прикройте марлей или крышкой. Оставьте для брожения на 4—5 дней в теплом месте без сквозняков. Когда выстоит сутки, добавьте изюм. Через двое суток брожения можете поставить квас в холодильник.

Рецепт кваса с яблоками в домашних условиях

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Яблоки — 300 г

Кипяток — 2 л

Сахар — 150 г

Сухие дрожжи — 20 г

Лимон — 1—2 шт.

Способ приготовления:

Высыпьте в емкость сушеные или свежие яблоки, порезанные дольками. Выберите сорт яблок, который вам нравится. Залейте кипятком и дайте настояться 3 часа. Процедите и добавьте 50 г сахара, дрожжи и сок, выдавленный из лимона. Перемешайте и оставьте смесь для брожения на 3—4 часа в теплом месте. Когда появятся пузырьки, добавьте 100 г сахара. Дайте еще сутки постоять. Прокипятите сусло, чтобы остановить брожение. Кипятите, пока не появится белая пенка. Остудите и процедите.

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