С 24 февраля около 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Почти 8 миллионов считаются внутренне перемещенными, еще около 4 миллионов покинули Украину. ООН договорилась с Минсоцполитики Украины об особой помощи внутренне перемещенным лицам, бегущим от войны в Украине. Кто и в каком объеме сможет получить помощь от ООН ― читайте в материале.

Больше по теме: Как получить статус переселенца и выплаты в Украине 2022

Марина Лазебна, министр социальной политики Украины, и Каролина Линдхольм Биллинг, представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине, подписали Меморандум, направленный на улучшение процесса получения помощи переселенцам в Украине.

Минсоцполитики и ООН проводят многоцелевую денежную программу, согласованную с программами социальной помощи правительства и Минсоцполитики и дополняющую их. Она действует во всех областях, принимающих большое количество перемещенных лиц.

С 31 марта ООН совместно с Укрпочтой приступили к выплате каждому перемещенному лицу по 2220 гривен. На первом этапе подобную помощь получают 360 тысяч внутренних переселенцев.

Для оформления помощи ООН и партнерские организации собирали и продолжают собирать данные о переселенцах. Сбор данных осуществляют сотрудники партнерских организаций УВКБ ООН: Международный фонд здравоохранения и окружающей среды «Регион Карпат» NEEKA, ОО «Неемия», ОО «Крым СОС» и БФ «Право на Защиту». Он предусматривает сбор данных о каждом члене семьи, приехавшем вместе с вами, включая родственников (бабушку/дедушку и т.д.).

Получить помощь от ООН ― какие данные необходимо предоставить

ФИО согласно идентификационному документу.

Место и дата рождения; номер телефона и т.д..

Идентификационный номер (необходимый для выплаты пособия).

Свидетельство о рождении детей.

Номер банковской карты (необходим для выплаты пособия).

Вся предоставленная информация конфиденциальна и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу некоторых данных поставщику финансовых услуг с целью получения финансовой помощи.

Кто имеет право на получение помощи от ООН переселенцам

Помощь ООН для внутренне перемещенных лиц покрывает жителей таких областей Украины:

Винницкая;

Днепропетровская;

Закарпатская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Ивано-Франковская область.

Приоритетом для предоставления дополнительной поддержки предлагается определить внутренне перемещенных лиц из числа тех, кто получает пенсию в размере до 3 тыс. грн.

Каков размер помощи переселенцам от ООН и способ получения

Сумма пособия базируется на сумме прожиточного минимума, прогнозируемого на апрель 2022 года, и составляет 2220 грн на каждого члена семьи. Помощь выплачивается ежемесячно в течение трех месяцев в расчете на количество человек в семье.

Ее можно получить в отделениях Укрпочты во всех регионах Украины, а в перспективе воспользоваться банковским переводом. Запись в программу денежной помощи уже началась во Львове, Ужгороде и Мукачево.

Для получения помощи внутренне перемещенному лицу необходимо прийти в отделение Укрпочты и предоставить документ, удостоверяющий личность.

Через некоторое время выплата пособия может производиться путем перевода на личный банковский счет, номер карты которого нужно указать при общении переселенцев с представителями УВКБ ООН и партнерами.

Получить помощь от ООН ― где записаться

Уже почти месяц адреса действуют во Львове, Мукачево и Ужгороде:

Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б (с 9:00 до 18:00).

Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00, выходной ― суббота).

Ужгород, Гуманитарный штаб «Совиное гнездо», ул. Ференца Ракоци, 2 (пн―пт с 9:00 до 18:00).

Ужгород, 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики, пл. Ш. Петефи (пн―пт с 9:00 до 18:00).

Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича, 2 (пн―пт с 9:00 до 18:00).

Чтобы уточнить, где еще открылись представительства, можно звонить на горячую линию: 0 800 307 711 или 0 800 309 110.

Кто не получит помощь переселенцам от ООН

Если вы были записаны на финансовую помощь в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства ООН/гуманитарной организации, вы не можете быть зачислены на помощь УВКБ ООН. Это один и тот же вид помощи, который реализуют разные агентства.

Куда можно обратиться с вопросами и жалобами

Если у вас возникли вопросы о помощи УВКБ ООН или у вас есть отзыв, предложение или жалоба по работе УВКБ ООН и/или его партнерского персонала, вы можете позвонить на горячую линию УВКБ ООН: 0800307711.

Вся помощь, которую оказывают УВКБ ООН или его партнеры, бесплатна.

Читайте также: Выплаты 6500 гривен. Когда выплатят и почему не приходят

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ