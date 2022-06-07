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Солист Imagine Dragons вышел на сцену в Праге с флагом Украины

07.06.2022

Американская поп-рок-группа Imagine Dragons, которая сейчас совершает мировое турне, присоединилась к огромному количеству знаменитостей, поддержавших Украину, противостоящую российской агрессии. На концерте в Праге (Чехия) вокалист коллектива Дэн Рейнольдс вышел на сцену с украинским флагом в руках.

Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на сцене в Праге во время выступления

Фото: vobrubovaa/instagram

Как сообщают СМИ, флаг артисту передала жительница Северной Салтовки из Харькова. Этот спальный район был практически полностью уничтожен в результате обстрелов ВС РФ. Артист во время исполнения очередной композиции прижимал флаг к сердцу.

Коллектив поддержал Украину еще и тем, что отменил все запланированные ранее концерты в России, также принял участие в благотворительном международном телемарафоне Save Ukraine.

«Мы любим вас, мы думаем о вас. Некоторые из наших любимых выступлений за нашу карьеру были в Украине. Мы на вашей стороне, поддерживаем вас и надеемся, что много раз приедем в Украину, чтобы лично поговорить с украинцами», – заявили тогда Рейнольдс и его музыканты.

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