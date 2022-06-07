Как приготовить котлеты из карпа: рецепт пошагово

Добавить обжаренный лук, хлеб, замоченный в молоке или сливках, и еще два раза пропустить через мелкую решетку.

Сформировать «бургеры» и обжарить. А еще можно заморозить, потом достать и через пару часов еще немного подмороженные обжарить ― здесь уже лучше с мукой, после чего довести до готовности еще 5―7 минут в духовке.