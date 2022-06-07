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Котлеты из карпа: рецепт от Владимира Ярославского

07.06.2022

Если вы давно хотели побаловать себя и своих родных необычным блюдом, выход есть! Секрет приготовления вкусных котлет из карпа нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Как приготовить котлеты из карпа: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 820 г филе карпа
  • 90 г жареного лука
  • 80 г хлеба белого
  • 60 г молока или сливок (10%)
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. Филе карпа пропустить через мясорубку.
  2. Добавить обжаренный лук, хлеб, замоченный в молоке или сливках, и еще два раза пропустить через мелкую решетку.
  3. Добавить яйцо, соль и перец по вкусу, вымешать.
  4. Сформировать «бургеры» и обжарить. А еще можно заморозить, потом достать и через пару часов еще немного подмороженные обжарить ― здесь уже лучше с мукой, после чего довести до готовности еще 5―7 минут в духовке.

Приятного аппетита!

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