Война стала вызовом не только для миллионов украинцев, но и для брендов, привыкших строить свою коммуникацию в мирное время на территории положительных и ярких эмоций. Им пришлось искать новые формы взаимодействия со своей целевой аудиторией, чтобы не оттолкнуть ее, а, наоборот, сблизиться, разделив новые ценности и оказав поддержку. Ярким примером такой трансформации является кейс бренда Карпатська Джерельна, который остался верным своей коммуникации о любви и интегрировался в новый, адаптированный к запросам украинского зрителя, проект телеканала СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником.

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Карпатська Джерельна использует интеграцию в профессиональный ТВ-контент с 2020 года, ведь там можно показать продукт максимально нативно, раскрыв все преимущества бренда. Тогда команда агентства интегрированных решений Brand Booster впервые предложила Карпатськой Джерельной территорию романтических реалити на телеканале СТБ, которая полностью соответствовала ценностям бренда и позволяла существенно отличаться от конкурентов в стиле и формате коммуникации.

«Начиная с нашего первого совместного проекта с Карпатськой Джерельной, у них был запрос на что-то особенное и уникальное, тогда мы дополнили стандартные инструменты брендированного контента ярким видео-интро к проекту Холостяк. Эта очень эмоциональная услуга существенно выделила бренд и была очень заметна! – вспоминает Анатолий Покровский, директор агентства интегрированных решений Brand Booster.

http://tvbook.com.ua/Album/SharedVideo?fileID=7d164175-8a4f-4c2f-92ac-3534dc703884&fileExtension=m4v

Создание видео-интро к ТВ-проекту является отдельным жанром рекламного искусства. Это съемки специального ролика с героями и участниками конкретного проекта, где они взаимодействуют с брендом на одной территории. В случае с Карпатськой Джерельной – это территория Любви, Отношений, Страсти и Молодости.

После 24 февраля для всех наступил трудный период переосмысления и перемен во всех областях жизни. Бизнесы мужественно мобилизовали свои силы и ресурсы, чтобы поддержать страну, а телевидение стало основным источником информации и поддержки для украинцев, полностью изменив привычную сетку вещания. В частности понятие любви приобрело новые формы. Вместо «я тебя люблю» люди просто начали писать «как ты?» и быть рядом в трудный момент. Почувствовав это изменение в общественном настроении украинцев, телеканал СТБ создал эфирно-диджитальный проект «Как ты?» с Григорием Решетником. Это серия эмоциональных и откровенных интервью с любимыми героями романтических реалити «Холостяк» и «Холостячка». Как сложилась их жизнь после 24 февраля, общаются ли с бывшими соперниками и избранниками, что происходит в профессиональной и личной жизни сейчас — об этом и другом экс-участники будут рассказывать ведущему проекта.

«Узнав детали о новом формате СТБ – мы сразу же предложили интегрироваться туда Карпатськой Джерельной, как уже неотъемлемой части наших романтических шоу. Ведь бренд в течение нескольких лет развивался вместе с проектом, оставаясь на территории любви и отношений», — комментирует Наталья Савка, директор по продажам агентства Brand Booster.



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