Ведущая Яна Брензей пообщалась с военным психологом о том, как ужиться с мнением, что война надолго, стоит ли планировать свою жизнь сейчас и как выявить посттравматическое стрессовое расстройство

Война переходит в затяжную фазу. Об этом говорит и Министерство обороны, и украинские военные. Но как ужиться с мыслью о том, что этот мрак надолго…

Об этом ведущая Вікна-Новини на СТБ Яна Брензей поговорила с военным психологом Андреем Козинчуком в эфире информационного телемарафона.

Я: Иногда кажется, что война не кончится никогда. И из-за этого наступает апатия: ничего не хочется делать, потому что все равно впереди страх и боль. Как быть с этими эмоциями и пониманием того, что война надолго?

А: Здесь важно отдавать себе отчет, что есть война как явление в стране и мире, и есть война как психологическое состояние в уме. И эта формулировка «мрак надолго» – это то, как вы относитесь к этому. Важно научиться жить в условиях войны так, чтобы этот мрак не сеять в голову.

Нам нужно научиться жить, функционировать, отдыхать воюя. Мы воюем по-разному: кто стреляет, кто донатит, кто работает. Только прибавляется новая деталь – война. Как бы это ни было странно, мы уже научились это делать. Научились жить с ковидом, научились жить еще в 2013 году с войной.

Нам очень хочется, чтобы война кончилась. Ужасно как. Но если от тебя не зависит окончание войны, то давай, чтобы от тебя зависело хотя бы то, что происходит в твоей голове. Нам следует переходить на функциональный режим: деятельность, отдых, социальное пространство и поощрение себя. Если мы это сделаем, переживем все.

Я: Но знаешь, эта адаптация несет за собой и то, что информация о людских потерях перестает быть такой ощутимой. Это становится только статистикой. Где этот баланс: жить и принять войну как фактор жизни и, с другой стороны, не становиться черствым до чужой боли?

А: Важно, чтобы эти цифры нам что-нибудь говорили. Что нам говорят цифры о потерях: «Мне нужно понять, в безопасности я или нет». Если она недостаточна, как ее увеличить? Какова моя роль в войне? Это самый важный вопрос – что я делаю здесь и сейчас. Даже если вы не на Украине, у вас есть ваша роль.

Нам нужно стать адаптивными, чтобы не игнорировать количество жертв, а отдавать себе отчет в том, что я делаю для того, чтобы я или мои родные не стали следующими жертвами, что мне сделать, чтобы уберечься. Как минимум – сходить на тренинг к медицинской помощи. Этот скилл, который у тебя появится, снизит тревогу и повысит уверенность.

Я: В начале войны было много советов, как планировать жизнь после войны, визуализировать будущее после войны. Но сейчас, когда мы понимаем, что война надолго, следует ли заниматься этим планированием жизни после войны?

А: Следует планировать свою жизнь! После войны и до войны, всегда!

Что такое планирование по психологии: когда ты создаешь свою жизнь, строишь из плана. Психика твоя отдает себе отчет, что ты управляешь жизнью. Даже если планы не вкладываются, все равно нужно планировать. Не ждите окончания войны для того, чтобы что-нибудь сделать. Возможно, вы не можете сейчас уехать в Крым, если вы мужчина, не можете уехать вообще. Но сделайте вещи, которые вы можете сделать: признаться в любви, другому или самому себе. Спланируйте вещи сейчас и не ждите до конца войны. К нашей победе нам просто нужно, чтобы был план того, чего сейчас не можем сделать. Но не откладывайте жизнь на потом!

Я: Еще одну тему хотела с тобой затронуть – ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Это боль и беда, которую всегда приносит война. Как его распознать и в каких ситуациях следует обращаться к специалистам и куда обращаться?

А: ПТСР – это клиническое заболевание. Диагноз. Поэтому, пожалуйста, не ставьте себе диагнозы. Если вы действительно чувствуете постоянное угнетенное состояние, вы словно скованы, внезапное проявление агрессии, нарушение сна, флешбеки от какого-либо события – обратитесь к специалисту, кризисному психологу или психотерапевту. Но, пожалуйста, призываю, не ставьте диагноз без специалиста. Его ставит только врач.

Есть одно общее правило: если вы не можете справиться с вашими проблемами, научитесь просить помощи. Идите к врачу, священнику, подруге. Не оставляйте это в себе. Само оно не рассосется. Специалист вам полностью поможет.

Я с тобой согласна. Психологические проблемы столь же важны, как и физиологические. Мы же не лечим сами себе ангину, не обратившись к Лору. Так же здесь: если есть необходимость, следует обращаться к специалисту и принимать меры по лечению.

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