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Вадим Карпяк и Оксана Дыхнич получили орден «За заслуги» ІІІ степени

06.06.2022

Ведущий программы «Свобода слова» на ICTV Вадим Карпяк и руководитель производственной службы Starlight News Оксана Дыхнич сегодня, в День журналиста, получили орден «За заслуги» ІІІ степени.

Вадим Карпяк и Оксана Дыхнич получили орден «За заслуги» ІІІ степени

Государственными наградами журналистов Starlight Media отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Вадим Карпяк с первых дней полномасштабного вторжения россии на территорию Украины присоединился к марафону «Єдині новини», в рамках которого ведет разговорную студию.

«Странные ощущения переполняли, когда узнал о награде. Признаюсь, было неожиданно. Я привык читать о награждениях других людей в новостях, а тут сам попал в новости. Передо мной награждали журналистов посмертно. И на этом фоне было ощущение незаслуженности награды: ты жив, а вот родственники берут орден за коллег, которых с нами уже нет», – отмечает Вадим.

Оксана Дыхнич с 24 февраля руководит производственным процессом новостей медиагруппы Starlight Media, которые создаются для всеукраинского телевизионного марафона «Єдині новини» и работает над созданием проектов Гражданская оборона и Антизомби на телеканале ICTV.

«Я благодарна за это отличие. Это еще одно подтверждение важности работы, которую мы с командой делаем каждый день. Не с 2022, а с 2014 – в противодействии российской пропаганде. С 24 февраля – в бесперебойном и качественном вещании, ежедневной работе ради защиты информационной безопасности. Мы точно знаем, ради чего и кого работаем без пауз и выходных. Каждый человек в нашей команде делает все возможное и невозможное для приближения украинской победы», – рассказала Оксана.

Глава государства вручил государственные награды работникам СМИ и членам семей погибших журналистов. Он выразил благодарность всем представителям СМИ, которые на протяжении 103 дней полномасштабного вторжения и 8 лет войны россии против Украины талантливо, человечно и от всей души выполняют свою работу, как в кадре, так и вне его, несут правду людям, а также защищают наше государство, как вооруженные силы.

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