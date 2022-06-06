Гороскоп на 7 июня 2022 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит готовиться к переменам, а кто должен остерегаться нервного срыва? Читайте гороскоп на 7 июня 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Замечательный день для продвижения по карьерной лестнице. Все ваши идеи начальство оценит как нельзя лучше. А в отношениях с коллегами все отлично.

Телец

Вам не стоит проявлять активность и доказывать свою точку зрения. Есть вероятность, что вас не просто не услышат, но еще и сделают крайним.

Близнецы

Непростой день. Вам предстоит выбрать, чем пожертвовать: работой или семьей. Да, это сложно, но иногда приходится сталкиваться и с такими ситуациями.

Рак

Прекрасный день для финансовых вложений. Не исключено, что вам поступит очень выгодное предложение по работе. Не отказывайтесь.

Лев

Благоприятный день для реализации планов и желаний, поездок и путешествий, переезда на новое место. Вероятно, что осуществятся давние мечты многих Львов.

Дева

Благоприятный день для отдыха и наполнения положительной энергией. Прекрасное время для медитации, самоанализа и самосовершенствования.

Весы

Потихоньку ваша жизнь налаживается. Вы вскоре закроете все долги. Даже сможете отложит немного про запас. В отношениях с любимым человеком наконец-то уладятся все споры и недопонимания.

Скорпион

Неприятный день. С самого утра вас просто завалят работой. Ее будет так много, что и отобедать не успеете. А это может отразиться на вашем здоровье. Постарайтесь держать баланс работы и собственных потребностей.

Стрелец

Прекрасное время, чтобы заняться спортом и саморазвитием. Однако из-за избытка жизненной энергии вы можете случайно влезть в чужую жизнь. А это чревато проблемами и ссорами.

Козерог

День будет достаточно спокойным, но возможны мелкие недоразумения. Постарайтесь сохранять спокойствие. Не исключено, что вечер принесет вам приятную встречу.

Водолей

Вероятны длительные командировки или даже переезд. Будьте очень внимательны. Есть риск оказаться в лапах аферистов. Держите документы и деньги в надежном месте.

Рыбы

Опасный день. Вероятны нервные срывы. Возможно, что вы потеряете интерес к прежнему виду деятельности и почувствуете разочарование буквально во всем.

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