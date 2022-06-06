Почему не приходят выплаты ВПЛ? Когда переселенцы получат денежную помощь

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы людей покинули дома и переселились в западные области или уехали за границу. Внутренне перемещенные лица получили гарантии от государства о денежной помощи как на взрослых, так и на детей. Однако часто люди сообщают о задержке выплат, а в последние недели и об отказе выплат переселенцам. Почему не выплачивают помощь переселенцам, и какие последние изменения в порядке ее получения ― читайте в материале.

В марте Кабмин согласовал помощь для переселенцев из зоны боевых действий (ВПЛ) ― по 2000 грн на взрослого и по 3000 гривен ― на каждого ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно. Однако не все данные получили подтверждение о регистрации и не все получили деньги.

Переселенцы из зоны боевых действий в течение марта и апреля должны получить свои деньги за два месяца ― сроки их перевода связаны со скоростью работы госучреждений, занимающихся регистрацией и состоянием бюджета, который в условиях войны имеет слишком большую нагрузку, даже с дополнительным финансированием из Европы и США.

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В «ДІЯ» не появляется статус переселенца

Если нет подтверждения статуса ВПЛ в «ДІЯ», это вопрос времени, поскольку команда вносит технические изменения в услугу для ВПЛ.

«Это необходимо, чтобы все соответствовало обновленному постановлению Кабинета Министров Украины. Итак, не волнуйтесь, вы сможете подать заявление о выплатах и ​​о справке внутренне перемещенного лица, как только обновление завершится. Однако если вы уже подали заявление в «ДІЯ», его обработает Министерство социальной политики, и после решения структурного подразделения социальной защиты населения по новому месту жительства вы получите выплату и увидите справку ВПЛ в ДІЇ», ― сообщает пресс-служба «ДІЯ» в телеграм-боте.

Кроме того, в мае были изменены условия предоставления помощи. Правительство изменило правила выплаты помощи переселенцам из-за того, что официально боевые действия уже не ведутся в части областей.

Постановлением КМУ от 16.04.2022 г. № 457 обновлены категории населения, получающие помощь в статусе ВПЛ и пострадавшие в связи с военной агрессией российской федерации против Украины. Документ вступил в силу с 19.04.2022 года.

За март и апрель 2022 года помощь предоставляется переселенцам согласно постановлению КМУ «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам» от 20.03.2022 г. № 332.

Кто получает помощь как переселенец с мая 2022 года

Начиная с мая 2022 года, помощь переселенцам оказывают, если они переехали из территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Также помощь оказывают ВПЛ, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения. Для этого нужно подать заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности, через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Кто имеет право на помощь кроме переселенцев с мая 2022 года:

Лица, эвакуированные из населенных пунктов, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий (возможных боевых действий), в безопасные районы, получают гуманитарную и другую помощь гражданскому населению в условиях военного положения в Украине или помощь за счет средств международных организаций. Лица, проживающие в населенных пунктах, которые были освобождены от оккупации и не имеют и не имели статуса внутренне перемещенных лиц, имеют право на гуманитарную и другую помощь гражданскому населению в условиях военного положения. Лица, проживающие в населенных пунктах, которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), получают начисление и выплату всех причитающихся социальных выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий и т.д.).

Что делать, если не можете получить помощь из-за оккупации

Для пенсионеров, получавших пенсии по месту жительства, и оставшихся на временно оккупированных территориях, вся сумма пенсии зачисляется на счета, которые им открыты в Ощадбанке.

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Если человек на оккупированной территории не может получить деньги, они будут сохранены и доставлены Укрпочтой, когда это будет возможно.

Когда человек доберется в безопасное место, то, по его заявлению, средства могут быть переведены по его новому месту пребывания или проживания.

Что известно о помощи ООН переселенцам

Кроме того, в рамках сотрудничества ООН и Минсоцполитики, около полумиллиона украинцев, уже зарегистрированных до мая, получают дополнительные выплаты в размере 2220 гривен в течение трех месяцев. Такая помощь предусмотрена для наиболее уязвимых групп населения среди ВПЛ. Количество населения, которое получает помощь, увеличивается ежедневно с подачей соответствующих заявлений в центры в западных областях Украины. Представители ООН уже анонсировали продление сроков начисления помощи еще на три месяца ― до конца лета 2022 года.

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