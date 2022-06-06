Освежающие напитки: 13 простых рецептов

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13 простых освежающих напитков от участника «МастерШеф. Битва сезонов»

06.06.2022

Уже скоро наступит первый день лета, а это значит, что нас ждет целых 92 жарких дня! Стаканчик прохладительного напитка в зной – настоящее спасение! А приготовив его самостоятельно, вы сможете отказаться от газировки и магазинного питья! Участник «МастерШеф. Битва сезонов» Шева Димарик сделал подборку из 13 лучших освежающих летних напитков, которые можно легко и просто приготовить дома. Читайте в материале. 

Клубника, лайм, огурец

прохлаждающие напитки

Ингредиенты:

  • нарезанная клубника – 1 стакан
  • нарезанные огурцы – 1 стакан
  • нарезанный лайм – 2 шт.
  • листья мяты – 1/4 стакана
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. В кувшине смешать лед, лайм, клубнику и огурцы.
  2. Листья мяты измельчить и добавить в кувшин.
  3. Залить холодной фильтрованной водой.
  4. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса.
  5. Дать постоять минимум 1 час.

Клубника, лимон и базилик

освежающие напитки в домашних условиях

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Ингредиенты:

  • клубника, разрезанная пополам – 4–6 ягод
  • нарезанный лимон –  1/2 часть
  • свежий базилик – небольшая горстка
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. Наполнить кувшин льдом и фруктами.
  2. Листья базилика измельчить и добавить в кувшин, чтобы он отдал свой аромат.
  3. Залить холодной фильтрованной водой.
  4. Дать постоять по крайней мере 1 час. Если нет времени ждать, потыкать фрукты вилкой, чтобы они быстрее дали сок.

Черника и апельсин

прохлаждающие напитки

Ингредиенты:

  • апельсин (нарезать) – 2 шт.
  • черника – горстка
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. Смешать все ингредиенты в кувшине.
  2. Поставить в холодильник на 2–24 часа, чтобы позволить воде настояться.
  3. Можно раздавить чернику, чтобы она дала больше сока.

Арбуз и мята

освежающие напитки

Ингредиенты:

  • арбуз, нарезанный кусочками – 500 г
  • листья мяты
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. Смешать арбуз, мяту и лед в кувшине, а затем залить водой.
  2. Оставить в холодильнике на 2–8 часов.
  3. Для получения более яркого вкуса количество арбуза и мяты можно увеличить.

Апельсин и огурец

прохлаждающие напитки

Ингредиенты:

  • апельсин (большой) – 2 шт.
  • лимон – 1 шт.
  • огурец (большой) – 1/2 часть
  • свежая мята – горсть
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. Апельсины, лимон и огурец нарезать, положить в кувшин, залить водой.
  2. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса.
  3. Мяту измельчить, добавить в кувшин.

Апельсин и кинза

летние напитки

Ингредиенты: 

  • кинза / мята / базилик
  • апельсин (нарезать) – 2 шт.
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. В кувшине смешать лед и нарезанные апельсины.
  2. Листья кинзы измельчить и добавить в кувшин.
  3. Залить холодной фильтрованной водой.
  4. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум 1 час.

Грейпфрут и розмарин

прохлаждающие напитки

Ингредиенты:

  • нарезанный грейпфрут – 1/2 часть
  • розмарин – несколько веточек
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. В кувшине смешать лед и нарезанный грейпфрут.
  2. Добавить розмарин.
  3. Залить холодной фильтрованной водой.
  4. Оставить в холодильнике на ночь.

Малина, лепестки розы и ваниль

прохлаждающие напитки

Ингредиенты:

  • малина – 200 г
  • ваниль – палочка
  • лепестки розы
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. В кувшине смешать все ингредиенты.
  2. Залить холодной фильтрованной водой.
  3. Оставить в холодильнике на ночь.

Черника и лаванда

Освежающие напитки: 13 простых рецептов

Ингредиенты:

  • черники – 250 г
  • цветы лаванды
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. В кувшине смешать ягоды и цветы лаванды и залить водой.
  2. При желании ягоды можно подавить.
  3. Поставить в холодильник минимум на 30 минут.
  4. При подаче добавить лед.

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Киви и огурец

освежающие напитки в домашних условиях

Ингредиенты:

  • киви (очищенные) – 6 шт.
  • огурец (большой) – 1 шт.
  • сахар – по вкусу
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. С помощью блендера перемешать до однородной массы киви, огурец, сахар и 2 стакана воды.
  2. Перелить в кувшин и влить еще 4 стакана воды.
  3. Добавить лед.
  4. При подаче украсить кусочками киви.

Дыня, лайм и малина

прохлаждающие напитки

Ингредиенты:

  • дыня – 1 шт (небольшая зрелая)
  • сахара – 1/2 стакана
  • лайм – 5 шт.
  • малина – 1 стакан
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. Разрезать дыню пополам, удалить семена ложкой, очистить мякоть от кожуры и нарезать кусочками.
  2. Размельчить дыню в блендере. Используя сито, отжать сок.
  3. Перелить сок дыни в кувшин и добавить 4 стакана воды.
  4. Выжать сок из лайма и размешать в нем сахар до полного растворения.
  5. Перелить лаймовый сок в кувшин, добавить туда ягоды малины и лед.

Арбуз и кокос

освежающие напитки

Ингредиенты:

  • очищенная от косточек мякоть арбуза – 0,5 кг
  • кокосовая вода – 4 стакана
  • свежевыжатый сок лайма – 2 столовые ложки
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. Размельчить арбуз в блендере.
  2. Через сито отжать арбузный сок. Перелить его в кувшин.
  3. Добавить кокосовую воду и сок лайма.
  4. Поставить в холодильник минимум на 1 час.
  5. Подавать со льдом.

Манго и лайм

прохлаждающие напитки

Ингредиенты:

  • нарезанные кусочки манго – 2 стакана
  • свежевыжатый сок лайма – 2 столовые ложки
  • сахар – 4 ст. л.
  • холодная фильтрованная вода
  • лед

Приготовление:

  1. Все ингредиенты, за исключением льда, перемешать с помощью блендера.
  2. Добавить лед.

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