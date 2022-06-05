Гороскоп на 6 июня 2022 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит взять на себя ответственность, а кто должен быть поспокойнее и не реагировать на внешние раздражители? Читайте гороскоп на 6 июня 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Очень удачный день. Вас ждет успех во всех делах, за которые вы возьметесь. Гениальные идеи просто атакуют ваш мозг. Что ж, поздравляем. Успех вас не покинет еще долго.

Телец

Самые сложные и важные дела лучше сделать утром. После обеда на вас может напасть небольшая лень. А вот вечером ждите приятный сюрприз от любимого человека.

Близнецы

Неблагоприятный день для вашего здоровья. Стоит отказаться от серьезных физических нагрузок. Отдайте предпочтение легкому труду, а еще лучше — совсем ничего не делайте.

Рак

Если вы хотите добиться успехов в карьере, то перестаньте говорить и начните, наконец, работать. Не посвящайте в свои планы окружающих, иначе им не суждено сбыться.

Лев

Вы сможете достичь небывалых высот, но только в том случае, если не будете останавливаться на достигнутом и продолжите самосовершенствование.

Дева

Не стоит держать в себе чувства. Если вы к кому-то испытываете влюбленность, не держите это в себе — признайтесь. Иначе вместо наполненности почувствуете опустошение и разочарование.

Весы

Из-за вашей глупости и безответственности вы ставите под удар самых близких людей. Подумайте, сколько еще так может продолжаться. Возьмите себя в руки и начните действовать. Помните: никто вам ничего не должен.

Скорпион

Иногда вы бываете слишком назойливы. Именно это может отталкивать от вас потенциальных партнеров и хороших друзей. Разберитесь в себе.

Стрелец

Из-за желания всем нравиться вы часто идете на компромисс со своей совестью и потребностями. Подумайте: если люди не хотят принимать вас такими, какие вы есть, возможно, вы им и не нужны на самом деле.

Козерог

Вы живете не по средствам. Ваш кошелек давно пуст, а счет в банке может заставить только горько плакать. Так зачем вы пытаетесь жить в долг? Взгляните на мир трезво и прекратите тратить деньги, которых у вас нет.

Водолей

Вы так сильно пытаетесь сохранить отношения, которые давно умерли. А все из-за страха, что больше вас ничего хорошего не ждет. Это не так. Отпустите прошлое и смело смотрите в будущее. Впереди вас ждет только хорошее.

Рыбы

В любой непонятной ситуации оставайтесь спокойны. Окружающие будут пытаться вывести вас из себя. Но нервы ваши стальны, и недругам не испортить ваше настроение.

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