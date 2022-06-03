Цифровое искусство и NFT за последние месяцы стали центром внимания экспертов по интернет-биржам. Сейчас в соцсетях распространяется информация, как предметы цифрового мира в считанные минуты продаются за безумные деньги. ИТ получили новый толчок в развитии с этими концепциями блокчейн-технологий, лежащими в основе NFT.

На NFT-аукционе продали NFT-токен всемирно известного мема Coffin Dance за $1 млн. 25% от выручки пойдут на помощь украинским военным. Украинцы создали мем на основе вирусного видео группы носителей гробов из Ганы, перевели его в NFT-токен, а затем устроили аукцион. Этот мем стал популярен еще в 2020 году, когда коронавирус получил статус пандемии в мире.

Что такое NFT

NFT (невзаимозаменяемые токены) ― это особый тип криптовалют, который является незаменимым, в отличие от большинства криптовалют и многих сетевых или служебных токенов. NFT представляет собой активы, которые существуют только в собственных криптосистемах и цифрово привязаны к личности.

NFT ― это единица данных в цифровой книге, называемой блокчейном, где каждый NFT может представлять уникальный цифровой элемент, и поэтому каждый из них не взаимозаменяем. Владение NFT означает, что к единице данных привязываются личные данные человека, который его приобрел или создал.

NFT можно использовать для формирования искусственного дефицита цифрового произведения, создавая только один NFT для выбранной копии с уникальной подписью. NFT-произведения получают уникальную идентичность и право собственности, которые можно проверять с помощью книги блокчейна. У NFT есть метаданные, которые обрабатываются криптографической хэш-функцией.

Как создать NFT: пошаговая инструкция

Цифровым активом и NFT-токеном может стать что угодно. Любой цифровой след в Сети, скорее всего, может быть токенизирован с помощью NFT или уже переведен в NFT.

Фактически, это может быть музыка, видео, фото, 3D-модели и любые файлы, которые можно конвертировать в форматы PG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB та GLTF (эти форматы поддерживает платформа OpenSea, на которой будем создавать и размещать свои NFT).

Создание NFT предусматривает следующие шаги:

Выбор того, что будете переводить в NFT. Загрузка Ethereum-кошелька, например MetaMask, который подходит для браузеров Chrome и Firefox. Создание аккаунта на OpenSea ― крупнейшей бирже NFT. Чтобы начать работу, нажмите кнопку «Создать» на главной странице OpenSea и следуйте инструкциям. Присоединение кошелька MetaMask к OpenSea. OpenSea работает и с другими кошельками (они будут в окне выбора): Coinbase Wallet, WalletConnect и Fortmatic, но MetaMask ― самый распространенный и простой вариант. Непосредственное создание NFT. Загрузите необходимый файл ― следуйте подсказкам на бирже, и за несколько кликов ваш NFT будет готов.

Файл не должен быть тяжелее 100 Мб. Далее все подробности подскажет сайт при загрузке.

Как продать NFT

После того, как человек создал кошелек, зарегистрировался на бирже, подсоединил его к ней и загрузил файл для создания NFT, можно продавать его.

На бирже OpenSea достаточно выбрать файл NFT и нажать клавишу «Sell». Сайт предложит вам закончить оформление листинга. Здесь нужно будет определиться с ценой ― фиксированная цена или аукцион, а также можно прописать дополнительные требования. К примеру, зарезервировать за конкретным человеком. Также можно выбрать срок, в течение которого токен будет продаваться на OpenSea.

OpenSea снимает комиссию 2,5%. Но для начала торгов необходимо пополнить свой счет на 0.05 ETH в долларах США ― это примерно $154 на начало апреля 2022 года. Это нужно для инициализации вашего кошелька на OpenSea. В дальнейшем плата будет не нужна.

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