Продолжается 100-й день героической борьбы украинского народа против русских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе. Об Украине говорят во всех странах и на всех масштабных мероприятиях. Жены ждут своих мужей, которые защищают родину на грани жизни и смерти. А из-за войны у Украины появились новые символы, по которым нас узнают в мире. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 7 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Уже 100 дней украинцы героически противостоят российским оккупантам на поле боя и в информационной войне. Как украинский голос перекрывает российских пропагандистов в мире, какие знаменитости готовы были отдать жизнь за свободу украинцев и какие новые символы у Украины появились за 100 дней войны?

Что будет в 7 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 03.06.2022:

Как украинские голоса певцов, актеров и знаменитостей меняют мир и противостоят россии? Кто из украинских знаменитостей достучался до мирового сообщества и всколыхнул сердца людей?

Как украинские знаменитости справляются с разлукой? Звездные пары, разлученные войной, но сохранившие отношения на расстоянии. Как женщины справляются без мужей, уехав из страны, или пока их мужчины защищают Украину?

Какие звезды приняли участие в непосредственных боевых действиях с 24 февраля? Кто из знаменитостей, защищающих Украину в ВСУ и терробороне, едва не погиб во время боев, и как они спаслись?

Рушник, веночек, мотанка, аист, калина, вышиванка ― символы нашей страны. Однако какие новые символы Украины и несломленного героизма украинцев появились после 24 февраля?

Video: «Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 03.06.2022 Неймовірна правда про українців выпуск от 03.06.2022 - анонс 7 выпуска о выдающихся поступках украинцев. Как украинцы объединились перед лицом ужасной войны с россией

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

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