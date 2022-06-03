24 февраля россия начала полномасштабное наступление на Украину, и в ряды защитников родины стали артисты и знаменитости. Многие были в зоне ожесточенных боев, некоторые воевали без надлежащей экипировки ― однако, никто не отступил. Как украинские знаменитости оказались на грани жизни и смерти во время защиты Украины, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 7 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Бойцы «Азова», морская пехота, Нацгвардия, Нацполиция и пограничники – все они были на грани гибели в Мариуполе, и за них переживаем мы все до сих пор. За то, чтобы они вернулись домой. Тероборона под Киевом, Харьковом, Сумами, Черниговом встретила врагов первой и готова была положить жизнь за Украину. С первых дней войны многие артисты и знаменитости мобилизовались для защиты Украины. Они также были ранены и на грани смерти.

Фронтмен «Бумбокса» Андрей Хлывнюк дал толчок к популяризации песни «Ой, у лузі червона калина», а сейчас продолжает выпускать танцевальные видео. Но во время обороны Киева он попал под минометный обстрел и был ранен в лицо. Сам Андрей сказал, что ранение было легким, и через несколько недель вернулся к оружию. А сейчас Хлывнюк защищает Украину на Востоке.

Телеведущий и блогер Андрей Щур ― Роман Винтонив — в соцсетях показал обломки снарядов, которыми забросали наших бойцов российские оккупанты. Он пережил три страшных обстрела и говорит, что чувствует себя «терминатором», пережившим такой ад. Он ощущает невероятную злость к врагам и потому пошел в ряды ВСУ защищать Украину.

Невероятную злобу к врагам чувствует и танцовщик Дмитрий Дикусар, который пошел воевать еще в первые дни вторжения. Уже успел пережить авиаудар баллистическими ракетами, но благодаря профессионализму наших солдат почти всем им удалось выжить. Он говорит, что в каждой казарме бойцы повесили детские рисунки и детское творчество, напоминающее, кого они защищают.

Фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя рассказал, что его жизнь спасло банальное опоздание ― при перебазировании на новую локацию они опоздали на 30 минут, и за это время по их будущей позиции нанесли ракетный удар. Ракета попала в бигборд, потому они спаслись. А сейчас Тополя защищает Харьковщину, где действительно горячо.

Ведущий Даниель Салем показал видео, как они попали под обстрел, и уже во второй раз был поврежден только транспорт. В первый раз он подумал, что его жизнь закончится, потому что во время поездки в поле попали под обстрел «Градами». От смерти его спас счастливый случай, ведь раньше он обменял свой любимый нож у другого бойца на бронежилет. Тем не менее, оказалось, что в бронежилете вместо защитных листов просто паркет. Тогда его друзья и волонтеры нашли ему настоящий бронежилет.

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