Ведущий программы «Один за всіх» Сергей Костыра поделился изменениями в его жизни за 100 дней войны в Украине. Что ведущий видел во время журналистской работы, и к какому выводу пришел — читайте в материале СТБ.

24 февраля для меня время остановилось и продолжит оно свой ход исключительно после нашей победы. Когда не будут плакать дети, когда женщин не будут насиловать ― тогда время пойдет дальше.

Во время записи программы «Один за всіх» я общался с женщиной, которая под градами спасалась из оккупации в Донецкой области. При попытке выехать возле нее разорвался снаряд. После мгновенной вспышки она очнулась вся окровавленная, и первое что увидела недалеко от себя ― свою шести- или семилетнюю дочь, точнее… ее тело без головы. Я не представляю, что она пережила. И вообще, переживет ли она это. Это огромная боль потери… Сейчас она за границей на лечении. И я очень хочу, чтобы ей там помогли и за ней ухаживали.

Мы, украинцы, всегда были, остаемся и будем людьми. А эти 100 дней показали, как мы яростно можем защищать свою землю. Как яростно можем ненавидеть врага. В нашем ДНК уже отразилось, что «хороший кацап ― это мертвый кацап», потому что они пришли на нашу землю, они насилуют, мародерят и убивают.

За эти 100 дней я пришел к выводу, что мне однозначно следует продолжать деятельность своего благотворительного фонда «Стоп Злочин». Сейчас мы передаем гуманитарку на фронт, и я призываю вас присоединиться к нам!

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