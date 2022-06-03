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День украинской государственности: когда будут отмечать?

03.06.2022

В Украине появился новый праздник — День украинской государственности. 1 июня Верховная Рада Украины установила 28 июля праздничным днем в Украине — День украинской государственности. 

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Данный законопроект №5864 утвердили 31 мая 2022, его поддержали  257 народных депутатов. 

Поэтому, начиная с 2022 года, каждый год 28 июля Украина будет отмечать новый праздник — День украинской государственности. Данный законопроект предусматривает собой внесение изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив ее новым абзацем по установлению 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня. 

Теперь, ежегодно 28 июля будет официальным выходным днем в Украине (но уже после окончания войны). День украинской государственности будут праздновать 28 июля — в день Крещения Руси-Украины.

Уточним, что нынешний президент Украины — Владимир Зеленский огласил о введение нового праздника еще во время парада в честь 30-ти летия Независимости Украины — 24 августа 2021 года. Цитируем:

«Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі-України. — Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва — столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають місцем, де все починається».

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