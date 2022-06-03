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6 июня – День журналиста: поздравления в картинках

03.06.2022

6 июня в Украине празднуют День журналиста. Редакция сайта  STB.UA подготовила для вас красивые и веселые картинки на любой вкус. Не забудьте поздравить  с этим праздником своих друзей, которые трудятся на этом поприще. Выбирайте и скачивайте самые лучшие поздравления с Днем журналиста.

Больше по теме: День журналиста: поздравления в стихах

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