Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

100 дней войны Владимира Ярославского: Нет прощения и никакого оправдания за все это

03.06.2022

Сегодня, 3 июня, прошло ровно 100 дней войны, 100 дней героического сопротивления украинского народа русским захватчикам. Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф», рассказал о самой болезненной личной истории и главных выводах, которые сделал за время войны.

100 дней войны Владимира Ярославского

«За эти 100 дней меня поразили бессмысленные и безжалостные разрушения, которые наносят нам решисты. Знаете, как бывает: супер пейзаж – хотите сделать фото, но камера не показывает всего того, что видите вы. Так вот разрушения гораздо сильнее поражают глаза и разум, чем фото. Нет прощения и никакого оправдания за все это. Мы победим и отстроим Украину! Верю в ВСУ!»

Больше по теме: 100 дней сплошного ужаса: ведущие программы «Вікна-новини» поделились переживаниями во время войны

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить