100 дней войны Владимира Ярославского

Сегодня, 3 июня, прошло ровно 100 дней войны, 100 дней героического сопротивления украинского народа русским захватчикам. Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф», рассказал о самой болезненной личной истории и главных выводах, которые сделал за время войны.

«За эти 100 дней меня поразили бессмысленные и безжалостные разрушения, которые наносят нам решисты. Знаете, как бывает: супер пейзаж – хотите сделать фото, но камера не показывает всего того, что видите вы. Так вот разрушения гораздо сильнее поражают глаза и разум, чем фото. Нет прощения и никакого оправдания за все это. Мы победим и отстроим Украину! Верю в ВСУ!»

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