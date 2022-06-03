Эктор Хименес-Браво рассказал историю Ильи из Охматдета              

Сегодня, 3 июня, прошло ровно 100 дней войны, 100 дней героического сопротивления украинского народа русским захватчикам. Эктор Хименес-Браво, судья проекта «МастерШеф», рассказал о самой болезненной личной истории и главных выводах, которые сделал за время войны.

«Ощущение, что с 24 февраля прошло как минимум три года. Февраль 2022 стал самым длинным месяцем моей жизни. Это время невероятно тянется и вместе с тем бежит очень быстро. Каждый день вызывает много болей и страданий. Каждый день я понимаю, что жертв становится больше. При этом ты как робот встаешь и делаешь те дела, которыми раньше никогда не занимался. Как день сурка: делаешь то, что и в предыдущие дни, пытаешься дарить радость, пытаешься помочь там, где можешь, пытаешься связывать людей между собой, поддерживать их, делать что-то, чтобы хоть как-то приблизить наш день победы.

История, которая поразила меня больше всего – история Ильи из Охматдета. Мальчик и его семья из Мариуполя. Он трагически наблюдал смерть своей мамы. Она скончалась, держа его на руках. У Ильи было много ранений, ведь их дом атаковали рашисты. Он истекал кровью, его доставили в Киев, в Охматдет. Сейчас он лечится. Из всей его семьи осталась только бабушка. Больше всего меня поразило, что когда я пришел к нему в палату, он смог мне улыбнуться, у него засияли глаза. Он, конечно, ни на секунду не забудет того ужаса, который с ним произошел, но сумел найти в себе силы радоваться встрече. Когда я разговаривал с его бабушкой и она рассказывала их историю, просто начала плакать. Плакать от жестокости этой ситуации, от ужаса того, что они пережили, от той боли, которую перенесла их семья. В то же время, это очень сильная женщина. Она показывает эту силу Илии и всем вокруг. Она может свернуть горы!

Несмотря на все, что ей пришлось пережить, когда я сказал, что мы должны быть сильными, что мы победим эту войну, победим всех рашистов, в ее глазах появилась такая уверенность и искра! Она сказала, что уверена в нашей победе. Мы сильны и все преодолеем. И вот такое сочетание – силы и слабости – это настоящая женщина. Она будет заботиться о внуке и сделает для него все, что может и не может.

Главные выводы за эти 100 дней:

Твоя национальность – это не твой паспорт. Твоя национальность – это то, что в твоей душе. Я украинец. Я осознавал это и раньше, но сейчас в этом убедился на миллион процентов. Никогда не умаляй угрозы и оговорки ЦРУ, разведки США и Великобритании. Мы не верили им в последнее, думали, что все это преувеличение. Нужно иметь сильнейшую армию в мире, нужно оградить россию большой каменной стеной, ввести полный запрет на перемещение российских граждан в Украину. Кажется, что это ужасная цена всего мира за то, что происходит сейчас. Ведь мир в 2014 году не ввел нормальные санкции. Но Украина сильна, Украина единственная, и мы победим! А россия просто развалится, умрет и закончится как нация и страна.

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