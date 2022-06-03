100 дней войны: Андрей Жельветро рассказал самую болезненную личную историю

Сегодня, 3 июня, прошло ровно 100 дней войны, 100 дней героического сопротивления украинского народа русским захватчикам. Андрей Жельветро, ​​психолог, эксперт проектов на телеканале СТБ «Щасливі за сім днів» та «Допомога психолога», рассказал о самой болезненной личной истории и главных выводах, которые сделал за время войны.

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По календарю, с 24 февраля прошло 100 дней, но впервые в жизни ты чувствуешь их как один длинный проклятый день!

У меня был друг Андрей. Ему было 33 года. Эрудированный, интеллигентный, улыбающийся. Увлекался темой гормонов и изучал их влияние на организм. Стремился сделать людей счастливее. Но в марте он пошел воевать на восток. Андрей всегда говорил, что быть мужчиной – значит быть сильным. Сила – это то, что двигает человечество вперед. То, без чего невозможен прогресс. Но 17 мая 2022 года я похоронил Андрея. Он погиб ради Украины и ее прогресса. Ребята, нашедшие его, говорят, что он, как всегда, улыбался.

Три вывода за 100 дней войны:

Пока мы живы, можно решить любую проблему. Мы сильнее, чем мы думаем. Украина – это страна номер 1.

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