Праздники на июнь 2022: список знаменательных дат
Несмотря на количество государственных выходных в июне, многие праздники запланированы почти каждый день. Будут ли дополнительные выходные, какие государственные и церковные праздники будут в июне 2022 года – читайте полный список в материале.
В июне 2022 будут Троица 12 июня и День Конституции Украины 28 июня ― это государственные и церковные праздники, в честь которых предусмотрены выходные.
Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину на государственном уровне отменяются дополнительные выходные дни на время военного положения, поэтому на Троицу и День Конституции Украины дополнительные выходные не предусмотрены.
Июнь 20222 ― список праздников в Украине
1 июня ― День защиты детей
2 июня ― Вознесение Господне
3 июня ― Всемирный день велосипеда;
4 июня ― День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины; Международный день невинных детей-жертв агрессии;
5 июня ― Всемирный день окружающей среды;
6 июня ― День журналиста;
7 июня ― Всемирный день продовольственной безопасности, Всемирная неделя сердечного ритма, День шоколадного мороженого;
8 июня ― Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина;
9 июня ― Международный день друзей;
10 июня ― Всемирный день стиля модерн, Всемирный день мороженого,
11 июня ― Всемирный день кукол 2022 (вторая суббота июня), Национальный праздник Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (день рождения королевы Елизаветы II)
12 июня ― Зеленые праздники (Троица); Всемирный день борьбы с детским трудом; День работника фондового рынка;
13 июня ― День освобождения Мариуполя от российских оккупантов;
14 июня ― Всемирный день донора;
15 июня ― День защиты пожилых людей (Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей)
16 июня ― Международный день семейных денежных переводов;
17 июня ― Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
18 июня ― День участкового офицера полиции в Украине;
19 июня ― День отца, День медицинского работника, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
20 июня ― Всемирный день беженцев;
21 июня ― Всемирный день йоги;
22 июня ― День скорби и памяти жертв Войны в Украине;
23 июня ― День государственной службы Украины; День государственной службы ООН; Международный Олимпийский день;
25 июня ― Международный день моряка; День таможенника Украины;
26 июня ― Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; Международный день в поддержку жертв пыток;
27 июня ― День микро-, малых и средних предприятий;
28 июня ― День Конституции Украины
29 июня ― Международный день тропиков;
30 июня ― Международный день астероида.