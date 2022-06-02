Гороскоп на 3 июня 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более сдержанным, а кто наконец достигнет гармонии? Читайте гороскоп на 3 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

День тишины и спокойствия. Откажитесь от принятия важных решений. Есть риск натворить много ошибок. Перенесите все важные встречи на другой день.

Телец

Прекрасный день для планирования и знакомств с новыми интересными людьми. А вот от кулинарных экспериментов лучше отказаться. Есть риск схлопотать небольшое, но неприятное отравление.

Близнецы

Удачный день для экспериментов. Появится возможность проявить все свои таланты перед начальством. Кто знает, возможно, вас ждут интересные предложения по работе.

Рак

Вероятный визит друзей или родственников даст возможность приятно провести время. Насладитесь моментом: вы так давно не собирались всей семьей.

Лев

На работе и дома царит полная гармония. Не стремитесь доказать всем свою правду. Лучше займитесь самообразованием. Это позволит вскоре выйти на новый уровень.

Дева

Опасный и неприятный день. Вполне вероятно, все ваши планы рухнут, как карточный домик. А все из-за козней недруга. Пора разыскать и ликвидировать его!

Весы

Вполне вероятны разборки с близкими людьми. Вам будет казаться, что они бесцеремонно вмешиваются в вашу личную жизнь. Учитесь защищать свои границы.

Скорпион

Прекрасный день для встреч с друзьями. Появится возможность очаровать представителя противоположного пола. Кто знает, возможно, это ваша судьба.

Стрелец

Вам удастся решить очень много вопросов, которые не давали спокойно спать последние месяцы. Только не ссорьтесь с близкими. Их помощь вам вскоре понадобится.

Козерог

Благоприятный день. Представительницы знака могут наслаждаться заботой мужа или близкого друга. А вот мужчинам-Козерогам придется побороться за внимание своей фаворитки.

Водолей

Попытайтесь сдерживать свои негативные эмоции. Понимаем, это очень сложно. Однако из-за своей вспыльчивости вы сможете наломать еще больше дров. Потом не разберетесь.

Рыбы

Опасный день. Из-за своей невнимательности вы можете потерять много денег. Постарайтесь не рассказывать о своих планах окружающим.

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