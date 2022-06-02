9 магических секретов для молодоженов от цыганской ясновидящей Рубины Цыбульской
02.06.2022
Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская эксклюзивно поделилась с читателями stb.ua секретами для счастливой семейной жизни.
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- В первый день замужества под кровать нужно положить нож, который использовался в быту в вашем доме. Оставьте его там на месяц, а потом закопайте в землю. Это убережет брак от вмешательств родни и сгладит ссоры между молодоженами.
- Отломите правой рукой кусочек свадебного каравая и оставьте на 21 день. После – замочите в молоке и скормите собаке. Это необходимо для того, чтобы супруг ваш был хозяйственным и добытчиком для семьи.
- Простыню, на которой спали молодожены в первую ночь, сохранить и не стирать, пока не появится ребенок. Этот способ поможет забеременеть и обеспечить успешные роды.
- Отрежьте от подаренных на свадьбу роз два бутона и положите под подушку в брачную ночь, а после заберите и высушите. Храните их вместе первый год брака. Так вы усилите любовь своего супруга или супруги.
- Раздайте все, что осталось после свадебного стола, всем желающим, кто пришел разделить с вами радость свадьбы. Так вы внесете в свою молодую семейную семью достаток и уважение.
- Переступая порог дома, где будете жить, в первый день своей семейной жизни, возьмитесь за руки. Мужчина должен сделать первый шаг, а следом жена. Этот обряд усилит поддержку и взаимопонимание молодых.
- Для привлечения благополучия в браке молодым сразу после бракосочетания под ноги необходимо бросать зерновые. Это может быть пшено, рожь, овес.
- Чтобы брак не распался вскоре после свадьбы, нужно во время празднования обвязать руки жениха и невесты красной лентой и так они должны выпить каждый из своего бокала сладкий алкогольный напиток (шампанское, ликер, наливка). Но не водка!
- Если молодоженам выпала возможность соединить свою судьбу в то время года, когда они могут посадить дерево (где угодно, в том месте, в котором они его смогут навещать и оно будет в безопасности), то стоит использовать этот шанс. Потому что дерево будет воспринимать вас, как родных, тем самым усиливая энергетику обоих и вашего союза в целом. То же самое стоит сделать в первые полгода после рождения ребенка. Поднесите дитя к дереву сразу после посадки, дайте ему коснуться саженца. Это дерево будет оберегать ваше чадо от болезней и неудач, пока живо.
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