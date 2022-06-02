Сегодня СТБ исполнилось 25 лет. 2 июня 1997 года состоялся первый эфир телеканала, который выбрал для себя великую миссию: стать не просто полезным или интересным телевидением, а менять жизнь людей к лучшему.

СТБ не только стал законодателем масштабных развлекательных проектов, мотивирующих реалити и сериалов-событий. 25 лет телеканал является настоящим другом и поддержкой каждому украинцу. Ежедневно стоит рядом, в радостные и самые трудные моменты жизни. Информирует, помогает, поддерживает, защищает, ищет правду и восстанавливает справедливость. Гордится невероятными талантами своих зрителей, удивительными историями их жизни, а в ответ вдохновляет их на самые заветные мечты.

25 лет Украина знает, что «Можливо все!»

После полномасштабного вторжения российской армии, телеканал легендарных шоу и новых украинских сериалов перешел к гуманитарному вещанию ― ради поддержки украинцев, которые были и остаются главной мотивацией в работе команды вещателя.

Этой сильнейшей эмоциональной связи, общим с украинцами воспоминаниям, совместным победам, мечтам и истории телеканал СТБ посвящает свой день рождения. И голосами любимых зрителями звезд снова напоминает, что Все Буде Добре.

Генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук:

«25 лет ― это дата, когда принято подводить итоги, озвучивать планы и громко праздновать успехи. Но сегодня в нашей стране война. И мы понимаем, что самое большое наше достижение за все годы ― это наш невероятный зритель, наши сотрудники и партнеры. Каждый день вы доказываете, что у нас с вами общие ценности. Каждый день вдохновляете СТБ быть еще лучше, еще сильнее, и даже во время войны продолжать путь к восстановлению, к созданию новых вдохновляющих проектов. Более всего мы желаем сегодня, чтобы каждая украинская семья, каждый ребенок были в безопасности, а наши защитники вернулись домой живыми. И знаем как минимум 25 причин, почему Украина одержит свою главную победу: с таким х-фактором, с таким талантом, умением быть мастершефом на любой кухне, с таким неустанным стремлением к свободе, готовностью объединяться даже ради одного и отстаивать справедливость, с такой верой в сердце и любовью к своей стране нас не покорить никому. День рождения канала – лучший повод сказать «спасибо» каждому из вас за то, что 25 лет мы вместе. Вместе мы сильны!»

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media:

«СТБ ― канал большой гуманитарной миссии, прекрасных проектов и людей. Ему удалось объединить легендарные шоу и лучшие сериалы, быть впереди в социальной миссии и в показателях телесмотрения. У всех украинцев есть воспоминания, связанные с СТБ: вместе мы болели за любимых участников проектов, сопереживали сложным историям и узнавали главные новости и события от «Вікон», первой независимой информационной программы в стране. Сегодня СТБ стал главной эмоциональной и гуманитарной поддержкой украинцев в телеэфире. В новом году жизни канала мы продолжим быть рядом ― помогать, поддерживать и показывать главные истории этого времени. С верой в наши команды, в наших зрителей и партнеров, возвращающих рекламу на экраны, мы будем снова и снова доказывать ― Вместе возможно все!»

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