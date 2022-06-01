Запеканка с картофелем и баклажаном: рецепт от участников «МастерШеф»
01.06.2022
Осень — пора овощей и теплых блюд. Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт запеканки с картофелем и баклажаном от участников «МастерШеф». Читайте подробнее.
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Ингредиенты:
- Оливковое масло (можно заменить на подсолнечное) — 2-3 ст. л.
- Лук, нарезанный кружочками — 1 шт
- Очищенный картофель, нарезанный кружками толщиной 5 мм — 400 г
- Баклажан, нарезанный кружочками 1 см — 2 шт
- Помидор, крупно нарезанный кружочками — 200 г
- Твердый сыр — 200 г
- Майонез — 3 ст. л
- Сметана — 3 ст. л
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой оливкового или подсолнечного масла.
- Выкладывайте слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем.
- Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров. Смешайте майонез, сметану, подавленный чеснок. Полейте верх этим соусом, посыпьте приправами по вкусу.
- Оберните форму фольгой и запекайте 60 минут. Снимите фольгу, посыпьте сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.
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