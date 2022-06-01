Звезды Cirque du Soleil и Onuka объединились ради детей

Сегодня, в Международный день защиты детей, состоится трансляция благотворительного мультижанрового шоу «Я с тобой», цель которого собрать деньги для детей, пострадавших от войны. Помочь может каждый зритель!

1 июня в 21:00 включайте YouTube Нового канала, СТБ или эфир телеканалов СТБ, М1, UA:Культура, смотрите трансляцию и запись бесплатно на медиасервисе MEGOGO в разделе «Шоу» и OLLTV, а также 5 июня на телеканале “Прямой”.

Сегодня весь мир ошеломляет количество пострадавших от войны в Украине детей — по официальным данным, это более 689 детей, из которых 243 погибли, а 446 ранены. Это статистика, которая не включает психологические травмы, которые так или иначе получили большинство маленьких украинцев. Ради них Hands Production объединил украинских вокалистов, музыкантов, хореографов и цирковых артистов в мультижанровом благотворительном шоу «Я с тобой», которое выйдет на экраны в Международный день защиты детей. В этом году этот день не просто символический праздник, а призыв к действиям — напоминание о том, что наши дети страдают прямо сейчас, но мы в состоянии им помочь.

Ради этой цели сегодня на одной сцене сойдутся Onuka, Pianoбой, пианист-виртуоз Евгений Хмара, группа Probass&Hardi, которая заставила всех украинцев напевать «Доброго вечора, ми з України», артисты Cirque du Soleil Анатолий Залевский и Оксана Пилипчук, четыре на пилоне, Наталья Татаринцева, одна из самых гибких людей мира, рекордсменка «Книги мировых рекордов Гиннеса» Руслана Крутась и другие артисты мирового уровня.

Собрать деньги для детей поможет простая система пожертвований через QR-код, размещенный на экране во время трансляции шоу. Денежные средства пойдут в БФ «Твоя опора» и ГО Junior.

«Я думаю, что официальные цифры о жертвах среди детей во время войны значительно занижены, мы даже не знаем настоящей статистики. Причем речь идет не только о погибших и раненых, но и о детях, которые были незаконно вывезены за границу. Но даже те, кого не коснулась война физически, переживают посттравматический синдром — трагический опыт, которого нет у большинства детей стран цивилизованного мира. И с этим нужно работать. Поэтому для нас честь сегодня выступать в рамках шоу, средства которого будут направлены на необходимую помощь детям, от которых зависит наше будущее в самом прямом смысле слова», — говорит певица Onuka.

Чтобы создать масштабное шоу, основатели Hands Production пригласили 45 артистов и 70 участников режиссерского, административного и технического состава, все из которых присоединились к проекту абсолютно бесплатно.

Авторы «Я с тобой» наконец-то могут раскрыть тайны подготовки и съемки шоу, которые проходили в Тернополе, в областном драматическом театре в условиях строгой секретности. На такие шаги организаторы вынуждены были пойти в целях безопасности артистов и зрителей, поскольку это первое шоу такого масштаба в Украине, которое состоялось в закрытом помещении.

«Это первое наше выступление за время войны не для военных, а для гражданского населения – тем более для детей. В последние три месяца мы много выступали на станциях метро в разных городах Украины, где я видел собственными глазами, как война изменила привычный ход вещей и отобрала у детей детство. Мы видели семьи, живущие в вагонах, мы видели школы, оборудованные прямо на платформах, парты, стоящие на станциях метро. Но мы также видели, как дети обустроили эти уголки, как они собирались на уроки под обстрелами, как они вместе с художниками превращали станции метро в яркие арт-пространства и вдыхали жизнь в мрачную обстановку. Поэтому мы не могли не принять участие в сегодняшнем проекте, который, надеюсь, соберет максимальное количество денег на инициативы, связанные с детьми», — прокомментировал свое участие в шоу Pianoбой.

«Сегодня у нас нет просто артистов, спортсменов, политиков – сегодня мы все украинцы. Кто может что-то делать от себя – должен это делать. Поэтому, когда в Украине насчитывается уже около 700 пострадавших от войны детей, невозможно оставаться где-то. Я очень надеюсь, что этим концертом мы сможем собрать деньги, чтобы помочь детям нашей уникальной независимой страны», — рассказал о своей роли в проекте музыкант Евгений Хмара.

1 июня в 21:00 вас ждет не просто зрелище, полное красоты и эмоций, это ваша возможность помочь детям. Им нужна наша забота. Им нужны светлые радостные переживания даже во время войны. Сделаем их счастливее вместе.

Больше информации — на сайте iamwithu.com.ua

ФОТО – Андрей Волошин, Тарас Иордан

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