Вознесение Господне 2022: традиции, обычаи и суть праздника
01.06.2022
Вознесение Господне в 2022 году празднуется 2 июня у православных христиан. В чем суть праздника Вознесения Господня? Какие традиции и обычаи нужно соблюдать в этот день? Что нельзя и можно делать в православный праздник Вознесения Господня? Обо всем этом читайте в нашем материале.
В чем суть праздника Вознесение Господне?
В 2022 году Вознесение Господне празднуется 2 июня, потому что всегда этот православный праздник приходится на 40-й день после Великой Пасхи. Из названия понятно, что это был последний день, когда Иисус находился на земле после того, как воскрес. И именно тогда он вознесся на небеса и соединился с Богом. Иисус поднялся в небо на глазах своих учеников, которых собрал предварительно, чтобы благословить.
Какие традиции и обычаи на Вознесение Господне 2022 нужно соблюдать?
- В этот праздник обязательно проводятся церковные службы, и всем верующим обязательно нужно их посещать.
- Также традиционно после службы принято ходить в гости. С собой нужно брать специальные угощения для такого дня: блины или пироги-лесенки.
- На Вознесение Господне тем, у кого умерли родители, нужно обязательно их помянуть.
- В этот день принято раздавать милостыню нищим и больным, т. к. считается, что Иисус Христос может под видом бродяги, нуждающегося или больного человека посмотреть на земную жизнь людей и на отношение к нему.
Что нельзя делать на Вознесение Господне 2022?
- Нельзя сорить на улице и плевать, потому что можно угодить в Христа, либо он это заметит, находясь под видом бродяги или нищего.
- На Вознесение Господне нельзя работать. Этот день нужно провести в семейном кругу.
- Также нельзя на Вознесение проводить колдовские обряды.
- В Вознесение Господне ссориться и ругаться строго запрещено.
- Нельзя в этот день просить у Бога денег, если не страдаете от сильной нужды.
Что можно делать на Вознесение Господне 2022?
- В праздник Вознесения Господня нужно обязательно просить Бога о помощи и здоровье.
- Также очень желательно умыться росой — она в этот день обладает целебной силой.
- Нужно испечь пирог-лестницу или блины.
- Также на Вознесение Господне нужно ходить в гости и угощать близких и нуждающихся людей своей выпечкой.
- В этот праздник нужно особо проявлять милосердие к больным и нуждающимся. Давать милостыню.
- В день Вознесения обязательно нужно поминать умерших.
- Девушки могут водить хороводы и гадать.
- На Вознесение Господне обязательно посетите церковную службу.
- Нужно много и искренне молиться в этот день.
Поздравляем вас с Вознесением Господним, дорогие читатели!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+