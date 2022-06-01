Православные церковные праздники в июне 2022

Практически с самого первого дня украинцы начинают праздновать — 2 июня отмечается Вознесение Господне. Далее за ним следует несколько не менее важных событий — Троицкая родительская суббота, Троица и начало Петрова поста. Какие церковные праздники в июне встречают христиане — узнайте в материале.

2 июня — Вознесение Господне;

3 июня — День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери;

5 июня — Святых отцов I Вселенского Собора;

7 июня — Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского;

11 июня — Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского;

12 июня — Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница;

13 июня — День Святого Духа. Троицкая седмица (продлится по 19 июня);

19 июня — День всех святых. Окончание Троицкой седмицы;

20 июня — Петров пост (продлится по 11 июля);

22 июня — Кириллов день;

26 июня — Всех святых земли украинской;

28 июня — Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.

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