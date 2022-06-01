Ведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая о Международном дне защиты детей

Каждый год 1 июня в мире отмечают Международный день защиты детей. Тем не менее, в Украине это скорее день подведения статистики погибших детей: россия с 24 февраля начала полномасштабное вторжение, и россияне не придерживаются никаких правил войны ― сотни украинских детей убиты и искалечены. Журналистка и ведущая «Вікна-новини» и «Таємниці ДНК» на телеканале СТБ Татьяна Высоцкая в своей колонке для «Новое время» рассказала об ужасной ситуации в Украине.

Солдаты из России нарушают международные договоры проведения военных действий в Украине и ведут обстрелы жилых зданий, больниц и школ, что приводит к жертвам среди гражданских, в том числе среди детей. Кроме того, представители властей сообщают о преступлениях со стороны захватчиков против детей на временно оккупированных территориях.

«В какой-то момент эти едва ли не ежедневные трагедии психика просто отказывается воспринимать. Потому что это не только военные преступления или против человечности — война изначально не имеет ничего общего с человечностью. Это худшее, что человеческая цивилизация 21-го века могла предложить своим детям, рождая их на свет. Нынешний Международный день защиты детей со страшными цифрами. С начала полномасштабного вторжения около 250 детей погибли, более 420 получили ранения и повреждения. И это предварительные данные, потому что никто не знает точных потерь на временно оккупированных территориях. Еще одна лично для меня поразительная цифра — около 200 тысяч украинских детей вывезено в Россию», ― пишет Высоцкая.

В общей сложности более 7,5 миллионов детей пострадали из-за войны ― и психологически, и физически. Массово появились организации, оказывающие психологическую помощь, на каналах вышли проекты, где психологи дают консультации украинцам. Однако журналистка отмечает, что это только первая помощь.

«Мир придумал космические корабли, собирающиеся на Марс, но мир так и не придумал, как защитить слабых и беспомощных от взбешенных диктаторов и кровавых войн. Кто из наших детей преодолеет свои травмы, а кто пополнит то потерянное поколение, которое так болезненно показали в своих романах Ремарк и Хемингуэй?» ― спрашивает она.

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