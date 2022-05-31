В светлый праздник Троицы важно уделить внимание своим самым близким! Как красиво и душевно поздравить друзей и родных с Троицей 2022 в стихах — читайте в нашем материале! Мы собрали самые лучшие поздравления с Троицей для ваших любимых людей.

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Отец и сын, и дух святой

Пребудут с нами в этот день чудесный,

В молитвах искренних и телом и душой

Коснемся таинства сей чистоты небесной!

Пусть травы душистые силы дарят,

А вера очистит от скверны,

Просторы Вселенной на подвиг манят,

И ангелы божии нас сохранят!

***

Праздник Троицы Святой

Принесет добро с собой!

В смс-ке шлю в придачу:

Веру и в делах удачу!

Пускай счастье утроится

В день великой Троицы,

Пусть сердце очищается,

Любовью наполняется,

Душа — поет, смеется,

И вам все удается.

***

Давайте в день Троицы вспомним,

Что всех нас Господь сотворил!

Мы сердце любовью наполним,

Чтоб каждый из нас счастлив был!

А вам пожелать остается

Надежды и веры – всегда!

Пусть солнышко вам улыбнется,

Чтоб впредь не грустить никогда!

В день светлой Троицы желаю я чудес

И милостей вам, посланных с Небес,

Любовью пусть наполнятся сердца,

Пусть радость на вас льется без конца.

Душа пускай надеждами живет,

И счастья вас кружит водоворот,

Сверкает пусть по жизни вам всегда

Удачи путеводная звезда!

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