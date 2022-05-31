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Поздравления с Троицей 2022: короткие и красивые в стихах для смс

31.05.2022

В светлый праздник Троицы важно уделить внимание своим самым близким! Как красиво и душевно поздравить друзей и родных с Троицей 2022 в стихах — читайте в  нашем материале! Мы собрали самые лучшие поздравления с Троицей для ваших любимых людей.

троица 2022

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Отец и сын, и дух святой
Пребудут с нами в этот день чудесный,
В молитвах искренних и телом и душой
Коснемся таинства сей чистоты небесной!

Пусть травы душистые силы дарят,
А вера очистит от скверны,
Просторы Вселенной на подвиг манят,
И ангелы божии нас сохранят!

***

Праздник Троицы Святой
Принесет добро с собой!
В смс-ке шлю в придачу:
Веру и в делах удачу!

поздравления с троицей 2022

Пускай счастье утроится
В день великой Троицы,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняется,
Душа — поет, смеется,
И вам все удается.

***

Давайте в день Троицы вспомним,
Что всех нас Господь сотворил!
Мы сердце любовью наполним,
Чтоб каждый из нас счастлив был!

А вам пожелать остается
Надежды и веры – всегда!
Пусть солнышко вам улыбнется,
Чтоб впредь не грустить никогда!

троица 2022

В день светлой Троицы желаю я чудес
И милостей вам, посланных с Небес,
Любовью пусть наполнятся сердца,
Пусть радость на вас льется без конца.
Душа пускай надеждами живет,
И счастья вас кружит водоворот,
Сверкает пусть по жизни вам всегда
Удачи путеводная звезда!

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