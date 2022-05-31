Для вашего удобства делимся лунным календарем стрижек на 2022 год. Здесь указаны все благоприятные дни в каждом месяце, а во все остальные — лучше воздержаться от смены имиджа. Лунный календарь стрижек на 2022 год — читайте в материале.

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Лунный календарь стрижек на 2022 год

Январь

Благоприятные дни: 3, 12, 13, 14.

Февраль

Благоприятные дни: 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27.

Март

Благоприятные дни: 11, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 27.

Апрель

Благоприятные дни: 2, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24.

Май

Благоприятные дни: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 29.

Июнь

Благоприятные дни: 1, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21.

Июль

Благоприятные дни: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 31.

Август

Благоприятные дни: 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 28.

Сентябрь

Благоприятные дни: 4, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 27.

Октябрь

Благоприятные дни: 5, 7, 11, 12, 13.

Ноябрь

Благоприятные дни: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25.

Декабрь

Благоприятные дни: 1, 6, 7, 9, 15, 16, 25.

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