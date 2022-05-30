Чем заменить соль в условиях ее дефицита: советы от Евгения Клопотенко

Сейчас люди испытывают дефицит каменной соли, поскольку из-за войны прекратил работу крупнейший в стране и Восточной Европе производитель соли — госпредприятие «Артемсоль». Украинский шеф-повар и победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко рассказал, как украинцам легче пережить нехватку соли.

Фото — Instagram Klopotenko

В своем блоге в Instagram кулинар предложил два варианта. Первый – потреблять меньше соли, за что организм вас только поблагодарит. Второй – компенсировать соль за счет других продуктов

«Понимаю, что с солью немного исчезло чувство стабильности. Так как и с гречкой. Но есть два момента. Первый: если вы таки имеете соль, то добавляйте ее меньше. Неделю-две, ваши рецепторы адаптируются, и вы поймете, что возможно до этого ели слишком много соли, это будет более полезна история», — объясняет Клопотенко.

«Второй момент: чтобы компенсировать соль в еде – добавляйте уже соленые продукты. Соевый соус, брынза, сулугуни, вообще любой сыр, соленые орешки, сельдь. Если есть рассол из прошлогодних огурцов/помидоров, то добавить немного к борщу, и это сделает его соленым», – также говорит он.

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