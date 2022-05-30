Освежающие напитки: 13 простых рецептов

13 простых освежающих напитков от участника «МастерШеф. Битва сезонов»
Уже скоро наступит первый день лета, а это значит, что нас ждет целых 92 жарких дня! Стаканчик прохладительного напитка в зной – настоящее спасение! А приготовив его самостоятельно, вы сможете отказаться от газировки и магазинного питья! Участник «МастерШеф. Битва сезонов» Шева Димарик сделал подборку из 13 лучших освежающих летних напитков, которые можно легко и просто приготовить дома. Читайте в материале.
Клубника, лайм, огурец
Ингредиенты:
- нарезанная клубника – 1 стакан
- нарезанные огурцы – 1 стакан
- нарезанный лайм – 2 шт.
- листья мяты – 1/4 стакана
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- В кувшине смешать лед, лайм, клубнику и огурцы.
- Листья мяты измельчить и добавить в кувшин.
- Залить холодной фильтрованной водой.
- Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса.
- Дать постоять минимум 1 час.
Клубника, лимон и базилик
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Ингредиенты:
- клубника, разрезанная пополам – 4–6 ягод
- нарезанный лимон – 1/2 часть
- свежий базилик – небольшая горстка
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- Наполнить кувшин льдом и фруктами.
- Листья базилика измельчить и добавить в кувшин, чтобы он отдал свой аромат.
- Залить холодной фильтрованной водой.
- Дать постоять по крайней мере 1 час. Если нет времени ждать, потыкать фрукты вилкой, чтобы они быстрее дали сок.
Черника и апельсин
Ингредиенты:
- апельсин (нарезать) – 2 шт.
- черника – горстка
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- Смешать все ингредиенты в кувшине.
- Поставить в холодильник на 2–24 часа, чтобы позволить воде настояться.
- Можно раздавить чернику, чтобы она дала больше сока.
Арбуз и мята
Ингредиенты:
- арбуз, нарезанный кусочками – 500 г
- листья мяты
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- Смешать арбуз, мяту и лед в кувшине, а затем залить водой.
- Оставить в холодильнике на 2–8 часов.
- Для получения более яркого вкуса количество арбуза и мяты можно увеличить.
Апельсин и огурец
Ингредиенты:
- апельсин (большой) – 2 шт.
- лимон – 1 шт.
- огурец (большой) – 1/2 часть
- свежая мята – горсть
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- Апельсины, лимон и огурец нарезать, положить в кувшин, залить водой.
- Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса.
- Мяту измельчить, добавить в кувшин.
Апельсин и кинза
Ингредиенты:
- кинза / мята / базилик
- апельсин (нарезать) – 2 шт.
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- В кувшине смешать лед и нарезанные апельсины.
- Листья кинзы измельчить и добавить в кувшин.
- Залить холодной фильтрованной водой.
- Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум 1 час.
Грейпфрут и розмарин
Ингредиенты:
- нарезанный грейпфрут – 1/2 часть
- розмарин – несколько веточек
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- В кувшине смешать лед и нарезанный грейпфрут.
- Добавить розмарин.
- Залить холодной фильтрованной водой.
- Оставить в холодильнике на ночь.
Малина, лепестки розы и ваниль
Ингредиенты:
- малина – 200 г
- ваниль – палочка
- лепестки розы
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- В кувшине смешать все ингредиенты.
- Залить холодной фильтрованной водой.
- Оставить в холодильнике на ночь.
Черника и лаванда
Ингредиенты:
- черники – 250 г
- цветы лаванды
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- В кувшине смешать ягоды и цветы лаванды и залить водой.
- При желании ягоды можно подавить.
- Поставить в холодильник минимум на 30 минут.
- При подаче добавить лед.
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Киви и огурец
Ингредиенты:
- киви (очищенные) – 6 шт.
- огурец (большой) – 1 шт.
- сахар – по вкусу
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- С помощью блендера перемешать до однородной массы киви, огурец, сахар и 2 стакана воды.
- Перелить в кувшин и влить еще 4 стакана воды.
- Добавить лед.
- При подаче украсить кусочками киви.
Дыня, лайм и малина
Ингредиенты:
- дыня – 1 шт (небольшая зрелая)
- сахара – 1/2 стакана
- лайм – 5 шт.
- малина – 1 стакан
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- Разрезать дыню пополам, удалить семена ложкой, очистить мякоть от кожуры и нарезать кусочками.
- Размельчить дыню в блендере. Используя сито, отжать сок.
- Перелить сок дыни в кувшин и добавить 4 стакана воды.
- Выжать сок из лайма и размешать в нем сахар до полного растворения.
- Перелить лаймовый сок в кувшин, добавить туда ягоды малины и лед.
Арбуз и кокос
Ингредиенты:
- очищенная от косточек мякоть арбуза – 0,5 кг
- кокосовая вода – 4 стакана
- свежевыжатый сок лайма – 2 столовые ложки
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- Размельчить арбуз в блендере.
- Через сито отжать арбузный сок. Перелить его в кувшин.
- Добавить кокосовую воду и сок лайма.
- Поставить в холодильник минимум на 1 час.
- Подавать со льдом.
Манго и лайм
Ингредиенты:
- нарезанные кусочки манго – 2 стакана
- свежевыжатый сок лайма – 2 столовые ложки
- сахар – 4 ст. л.
- холодная фильтрованная вода
- лед
Приготовление:
- Все ингредиенты, за исключением льда, перемешать с помощью блендера.
- Добавить лед.