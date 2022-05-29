Что ждет всех знаков зодиака 30 марта 2022 года? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ и будьте готовы ко всем сюрпризам судьбы.

Овен

У вас не получится успешного разговора. Много агрессии и стресса накопилось за этот месяц. Помните, что занятия спортом помогут снизить стресс.

Телец

Если вы протянете своим близким активную руку помощи и будете рядом с ними в решении любых проблем, то наполнитесь положительной энергией.

Близнецы

Будь то в личной жизни или на работе, вы знаете, как мотивировать людей после возникновения проблем. Вы мастер придать окружающим смелости. А о себе когда подумаете?

Рак

У вас появятся новые друзья, а старых знакомых вы узнаете с новой стороны. Возможно, не самой лучшей.

Лев

Ваш последний профессиональный успех принес вам финансовую выгоду, и вы по праву можете этим гордиться. Теперь вы действительно можете наслаждаться ситуацией, и больше не нужно думать о дедлайнах.

Дева

Вы чувствуете себя расслабленным и совершенно беззаботным. Сейчас главное оставаться верными старым взглядам и ценностям, не изменять своим принципам.

Весы

Вы должны отпраздновать свой позитивный подъем. Найдите время, чтобы пообщаться с друзьями или близкими и провести несколько веселых часов. В конце концов, от жизни нужно получать лучшее.

Скорпион

Скорпионы испытывают эмоциональный хаос. Но друзья рядом, чтобы поддержать вас и убедить в правильности решений, которые вы приняли.

Стрелец

Поднимите свое настроение, ведь вы скоро откроете для себя новые перспективы. Влюбленность и окрыленность ждут вас. Откройте свое сердце новому человеку.

Козерог

Вы много работаете, слишком перегружены задачами. Ваше финансовое положение оставляет желать лучшего. Но на вашем пути скоро станут настоящие трамплины для взлетов.

Водолей

Вам стоит немного отпустить ситуацию и провести неторопливый день, чтобы расслабиться. Это даст новую энергию.

Рыбы

У вас потрясающая харизма, и вы умеете заразить людей своей жизнерадостностью. Сегодня особенно уместны работы на свежем воздухе, прогулки или барбекю с друзьями.

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