В эфир новостного объединенного телемарафона вернулась ведущая Вікна-новини на СТБ Татьяна Высоцкая. С начала войны она держала домашний фронт с двумя детьми, пока муж воюет в территориальной обороне.

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Через три месяца войны ведущая наконец-то смогла вернуться домой в Киев, увидеть мужа впервые с 24 февраля, а также выйти на любимую работу и сесть в кадр. О своих впечатлениях от первого за долгое время эфира Татьяна рассказала в комментарии:

Я смотрела на фото из подвала-укрытия моих мужественных коллег в феврале-марте и переживала. Сопереживала с ними те холодные ночи. Теперь я тоже работаю из «бункера», как его в шутку называют.

В первый марафонский день еще и повезло работать на два эфира из резервной студии в укрытии во время воздушной тревоги. Тогда впервые побывала в легендарном подвале, где мои коллеги ночевали первые недели войны. Позади наш красивый флаг, стулья, будто в зале присяжных в таком желанном украинцами Гаагском трибунале для российских преступников. И за спиной обогреватель. Честно – не помог, в Киеве было холодно. Но это мелочи по сравнению с окопами.

Радуюсь, что могу быть приобщенной к информационному фронту – ради нашей победы!

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