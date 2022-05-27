Умер Энди Флетчер — основатель группы Depeche Mode

Легендарный основатель Depeche Mode скончался преждевременной смертью. Клавишник и один из основателей британской группы Depeche Mode Энди Флетчер скончался на 61 году жизни, пишет пресс-служба группы в Instagram.

Причина смерти музыканта неизвестна. Однако коллеги Эндрю назвали ее преждевременным. Они пообещали, что поддержат семью друга и помогут его родным пережить это тяжелое время.

«Мы поражены и полны печали в связи с преждевременной смертью нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди «Флетч» Флетчера. Флетч имел настоящее золотое сердце, он всегда был рядом, когда вы нуждались в поддержке, оживленной беседе, хорошем смехе или холодной пинте пива. Наше сердце с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время», – говорится в сообщении группы.

В комментариях к сообщению только через час собралось очень много комментариев с сочувствиями. Это действительно большая потеря для мира музыки, ведь у Флетчера был неповторимый стиль, который повлиял не на одно поколение музыкантов во многих странах мира.

Энди Флетчер и Depeche Mode

Энди Флетчер стоял у истоков Depeche Mode. Еще в 1980 году он вместе со школьным знакомыми Винсом Кларком и Мартином Гором основал свою первую группу – Composition of Sound. Тогда в британском городе Ноттингем он еще играл на бас-гитаре.

После присоединения к коллективу Дэвида Гаана они переименовались в Depeche Mode. А Флетчер перешел на инструменты, за владение которыми его полюбили фаны со всего света.

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