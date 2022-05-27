Солдаты из россии пришли в Украину «асвабаждать» «брацкие народы», однако на самом деле обстреливали и обстреливают безоружных украинцев. Только под Киевом были разрушены Бородянка, уничтожены дома в Ирпене, Буче, Макарове. россияне устроили геноцид украинцев по всем направлениям наступления, уничтожили Волноваху и Мариуполь. Кто из знаменитостей потерял свои дома, как и другие украинцы, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 6 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Более трех месяцев россия разрушает инфраструктуру и уничтожает дома тысяч украинцев, среди которых и знаменитости.

Танцовщица Илона Гвоздева после двух месяцев жизни беженца в Италии вернулась домой в Украину, однако в дом в Ирпене она не смогла вернуться ― его просто нет.

«Когда я приехала и посмотрела воочию на дом, было такое впечатление, будто крыша просто поднялась вверх от взрыва и потом опустилась. Трещины по всем стенам. Боль, злоба, ненависть, жестокость. Хотелось, наверное, сделать им так же больно, как нам», ― говорит танцовщица.

В разрушенном оккупантами селе Дмитровка было жилье певицы Светланы Тарабаровой. Она охотно показывала раньше свое имение в 160 м² ― ее мечта детства. Пока она не может вернуться домой из-за заминированных территорий.

Снаряд попал во двор дома Игоря Кондратюка в первые дни российского вторжения. Все время войны он волонтерил во Львове, а когда попал домой, увидел «подарок» от оккупантов ― украинские спасатели разминировали снаряд от «Градов», который оставался дома у Кондратюка. Продюсер записался на компенсацию от государства, но деньги возьмет только в случае, если они будут за счет репараций россии.

Певица Ольга Цыбульская сообщила, что квартиру ее родителей уничтожили во время бомбежки.

«Она прострелена насквозь, со всех сторон разбитые стены, упал потолок. Есть часть квартиры, куда нельзя вообще зайти из-за этого», ― говорит Цыбульская.

Певица сразу эвакуировала родителей на Запад, а сейчас они приехали домой, чтобы забрать мамины картины, но все под завалами, ничего не осталось. И Оля переживает за них ― потому что мама очень ценила свои рисунки.

Певица Виктория Смеюха от разрушения родительской квартиры в Харькове отходит до сих пор ― когда туда попал снаряд, там была ее семья.

Продюсер Ани Лорак и Мики Ньютон Юрий Фалеса также пострадал от обстрелов – загорелся его дом. Хотя пожар удалось потушить, но жить до восстановления там невозможно.

Дом фронтмена «Друга Ріка» Валерия Харчишина восстановлению не подлежит ― после попадания он сгорел дотла. Артист отметил, что у его детей сейчас просто нет дома, нет их Украины.

«Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю», – говорит певец.

Пережить потерю дома непросто, соглашаются психологи. Но подумайте ― вы и ваши близкие живы и здоровы.

«Остались разум, воля, ваши руки и способность мечтать. Надо помнить, что мысли становятся материальными. Надо уже начинать мысленно строить образ будущего жилья. Понимаю, что сейчас это сложно, поэтому предлагаю воспользоваться «правилом трех опор»: первая — в себе, вторая ― в знакомых и родственниках, третья ― государство, волонтеры или общественные организации», ― говорит психолог Андрей Жельветро.

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