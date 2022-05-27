В воскресенье, 29 мая, в 21:00 одновременно в Берлине и Киеве пройдет второй благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar.

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Цель мероприятия остается неизменной – привлечь внимание мирового сообщества к драматическим событиям, происходящим в Украине, собрать средства для закупки медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь раненым и пострадавшим, в частности купить хирургические рентген аппараты С-арки. Такое оборудование используется для проведения операций под контролем рентгеновского излучения, таких как изъятие и фиксация обломков или костей. Планируется закупка хирургических рентгенаппаратов С-арки для 12 регионов, находящихся вблизи ведения боевых действий а также привлеченных к оказанию медицинской помощи раненым и пострадавшим. Стоимость одной единицы стартует от 100 тысяч евро. Фандрейзинг будет происходить через глобальную инициативу United24, а все донаты будут автоматически перечислены на счета НБУ, закрепленные за Министерством здравоохранения.

Мероприятие будет посвящено мужественному украинскому сопротивлению в течение 3-х месяцев несокрушимой борьбе против рф. Организаторы отмечают, что Киев – это сердце Украины и столица свободы, которая никогда не была и не может быть завоеванной. А потому зрители во всем мире должны помнить, что именно здесь – колыбель Европы и место, откуда началась наша история. Ключевые месседжи проекта – #Stoprussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #SaveUkraine, #BeBraveLikeUkraine, #CapitalOfBravePeople.

Артисты будут выступать живым звуком из Киева, а также из его города-побратима Берлина. Именно там, у Бранденбургских ворот, расположится сцена, с которой к телевизионной аудитории и зрителям на площадях городов будут обращаться ведущие Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина. Среди участников мероприятия – Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, alyona alyona и многие другие. Также специальными гостями мероприятия станут победители Евровидения-2022 – группа Kalush Orchestra, которые всколыхнули весь мир композицией «Стефания» и принесли Украине такую важную и желанную победу на культурном фронте.

В рамках двухчасового эфира, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети, – политические лидеры, музыканты, художники, общественные активисты, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты будут общаться с многомиллионной аудиторией с просьбой поддержать Украину. По случаю мероприятия во многих странах мира украинцы и местные жители соберутся для просмотра телемарафона.

В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, транслирующие марафон «Єдині новини», среди которых и телеканал СТБ.

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