На карантине лучшим решением будет собраться всей семьей и приготовить домашнее печенье. Тем более, что участники «МастерШеф» поделились своими проверенными рецептами. Читайте в материале.

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Классическое имбирное печенье

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 250 г + для работы с тестом

Масло сливочное — 20 г

Сахар тростниковый — 2 ст. л.

Молоко — 3 ст. л.

Мёд — 2 ст. л.

Яйцо куриное — 1 шт.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Имбирь молотый — 2 ч. л.

Корица молотая — 2 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Для глазури:

Белки яичные — 2 шт.

Сахарная пудра — 225 г

Сок лимонный — 1 ст. л.

Приготовление:

В глубокую миску помещаем 20 г сливочного масла. Добавляем 2 ст. ложки тростникового сахара. Рекомендуется использовать именно тростниковый, потому что это положительным образом скажется на цвете имбирного печенья. Добавляем к маслу 3 ст. ложки молока и 2 ст. ложки жидкого мёда. Ставим миску на водяную баню и перемешиваем всё её содержимое венчиком до тех пор, пока масло с сахаром не растает и смесь не станет однородной. Просеиваем 250 г муки. В неё добавляем 0,5 ч. ложки разрыхлителя, 2 ч. ложки молотого имбиря, 2 ч. ложки корицы, 0,5 ч. ложки соли. Перемешиваем. Добавляем 1 яйцо. Начинаем перемешивать тесто вилкой, добавляем жидкие ингредиенты с водяной бани. Продолжаем перемешивать вилкой. Когда консистенция теста позволит, берём его в руку и начинаем вымешивать на доске. Включаем духовку, чтобы она заранее разогрелась до температуры 180 градусов. В это время приступаем к созданию печенья. Припыляем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм. Вырезаем из раскатанного теста печенья разнообразной формы. Для упрощения данной процедуры воспользуйтесь готовыми формочками. Выкладываем печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки, таким образом, чтобы фигурки не касались друг друга. Отправляем медовое печенье в духовку на 10 – 15 минут. Пока имбирное печенье выпекается, предлагаем не тратить время зря и приготовить глазурь, которой мы будем украшать рождественское печенье в самом конце приготовления. Для приготовления глазури нам потребуется 225 г сахарной пудры, 2 яичных белка и 1 ст. ложка лимонного сока. Взбиваем все ингредиенты миксером, пока не получим консистенцию, похожую на густую сметану. Даём белковой глазури постоять 10 минут. Помещаем глазурь в кулинарный мешок либо в полиэтиленовый пакет с отрезанным уголком. Вынимаем печенье из духовки, даём ему остыть и украшаем приготовленной глазурью. Вы можете придумать самые затейливые рисунки и узоры, у вас будет огромный простор для творчества! Также это принесет большое удовольствие детям, так что имбирное печенье можно украшать всей семьёй!

Кокосовое печенье

Ингредиенты:

Мука — 100 г

Сахар — 100 г

Кокосовая стружка — 200 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром. Добавить кокосовую стружку, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. Убрать тесто в холодильник на полчаса. Руки смочить водой и сформировать из теста печенье. Выпекать при температуре 180 градусов около 15 минут.

Яблочное печенье

Ингредиенты:

Сахар — 120 г

Ванилин — 1 пакетик

Яйца — 4 шт.

Маргарин — 200 г

Мука — 500 г

Разрыхлитель — 1 пакетик

Яблоки — 3 шт.

Приготовление:

Яйца растираем с сахаром и ванилином, добавляем растопленный маргарин, перемешиваем, затем муку, смешанную с разрыхлителем, и вымешиваем ложкой тесто. Яблоки чистим и режем мелкими кубиками, добавляем в тесто. Выкладываем столовой ложкой небольшие горки на листы, застеленные бумагой для выпечки, и выпекаем в разогретой до 200°С духовке до золотистого цвета буквально 10–15 минут.

Овсяное печенье с медом

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 300 г

Сливочное масло — 130 г

Мед — 130 г

Лимонная цедра — 2 ст. л.

Корица — 1 ст. л.

Соль по вкусу

Приготовление:

Примерно треть хлопьев измельчить в муку с помощью блендера. Сливочное масло и ложку корицы положить в кастрюльку и растопить на слабом огне. Добавить мед, цедру лимона, овсяную муку и оставшиеся хлопья. Затем посолить, хорошенько перемешать и дать тесту немного настояться. С помощью ложки выложить тесто на противень и отправить в духовку на 20 минут до зарумянивания и появления медового аромата.

Греческое рождественское печенье

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 600 г

Сливочное масло — 400 г

Сахарная пудра — 1 ст.

Миндаль — 100 г

Коньяк — 75 мл

Яйцо — 1 шт.

Сода — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 пакетик

Приготовление:

К размягченному сливочному маслу добавить яйцо, сахарную пудру, разрыхлитель теста, соду и коньяк. Постепенно добавляя муку, замесить мягкое, но не липкое тесто. Каждый миндальный орешек завернуть в кусочек теста и сформировать печеньки в виде полумесяца. Готовые печеньки уложить на противень и выпекать в духовке при 180 градусах в течение примерно 10 минут. Когда печенье немного остынет, обсыпать его сахарной пудрой и уложить на блюдо.

Банановое печенье

Ингредиенты:

Бананы — 4 шт.

Овсяные хлопья — 400 г

Изюм по вкусу

Семечки подсолнуха по вкусу

Приготовление:

Бананы измельчите в блендере и добавьте овсянку. Должна получиться густая масса. Добавьте остальные ингредиенты по вкусу и оставьте на 5 минут, чтобы масса лучше схватилась. Противень застелите бумагой для выпечки и ложкой выложите печенье. Выпекайте 10 – 15 минут в духовке при 170 градусах до тех пор, пока печенье не подрумянится и станет золотистым по краям.

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Шоколадное печенье

Ингредиенты:

Шоколада длая плавления — 240 г

Сливочное масло — 4 ст. л.

Мука — 2/3 чашки

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Яйца — 2 штуки

Сахар — 3/4 чашки

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Шоколад, нарезанный на кусочки — 150 г

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите лист для выпечки пергаментной бумагой. Измельчите шоколад на кусочки. Смешайте миксером сахар, яйца и ванильный сахар (около 4 минут). Растопите 240 г шоколада с маслом на водяной бане или в микроволновой печи. Добавьте расплавленный шоколад в сахарно-яичную смесь и смешайте на низкой скорости. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте в шоколадную смесь и перемешайте. Положите в тесто оставшиеся 150 г шоколада кусочками и перемешайте. Выложите круглые печенья с помощью столовой ложки на лист для выпечки на расстоянии 5–7 см друг от друга. Выпекайте в духовке 12–15 минут.

Печенье с предсказаниями

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 1 ст.

Сахарная пудра — 1/2 ст.

Яичный белок — 3 шт.

Растительное масло — 4 ст. л.

Крахмал кукурузный (маисовый) — 2 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

Муку и крахмал просейте в большую миску. В отдельной посуде взбейте белки в пену. Продолжая взбивать, всыпьте в белки пудру и ванильный сахар. В муку с крахмалом добавьте масло и 3 столовые ложки холодной воды. Добавьте белки и вымесите тесто. Оно должно получиться не слишком густым. Оставьте тесто на 15 – 20 минут. На противень постелите лист пергамента с нарисованными кругами диаметром 8 см на расстоянии в 2 см друг от друга. Смажьте пергамент маслом и выложите с помощью чайной ложки на каждый из кругов тесто, распределяя его ровным слоем по всей площади круга. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке не более 8 минут. Выньте противень, выпеченные круги теста быстро снимите с пергамента на рабочую поверхность. На середину круга кладите бумажку с пожеланием и складывайте круг пополам. Затем еще раз пополам, не склеивая концов. Дайте остыть.

Печенье «Картошка» со вкусом тирамису

Ингредиенты:

Печенье — 150 г

Какао-порошок — 0,5 ст.

Кофе черный — 5 ст. л.

Сыр сливочный — 3 ст. л.

Коньяк — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Варим натуральный кофе, процеживаем, отливаем пять чайных ложек и добавляем ложку сахара. Печенье савоярди (или любое бисквитное печенье) измельчаем в блендере. Добавляем кофе, сыр (комнатной температуры), коньяк и хорошенько разминаем. Получившуюся влажную массу скатываем в шарики, обваливаем в какао и ставим в холодильник на час.

Печенье к чаю

Ингредиенты:

Яичные желтки — 2 штуки

Ванильный сахар — 1 пакетик

Мука — 230 г

Сахарная пудра — 80 г

Сливочное масло — 120 г

Лимонная цедра — 3/4 ч. л.

Приготовление:

Разогреть духовку до 175 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой, смазать маслом и присыпать мукой. Просеять муку и сахар в одну миску. Добавить размягченное сливочное масло, яичные желтки и лимонную цедру. Перемешать ингредиенты до однородности. Месить 5–10 минут, чтобы тесто приняло эластичную форму. Сформировать тесто в «колбаску» и порезать на кружки. Положить кружки на противень и выпекать 10 минут.

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