ДобріІсторії Владислав Цымбалюк о гуманитарной помощи

Участник «МастерШеф. Битва сезонов» и финалист «МастерШеф. Профессионалы»-3 на СТБ Владислав Цымбалюк помогает не только на кулинарном фронте, но и гуманитарном. За время полномасштабного вторжения России в Украину им, вместе с командой волонтеров, были отправлены сотни тонн гуманитарной помощи нуждающимся.

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Война меня застала, как и большинство украинцев, дома. Это был будний день, 5 утра. Все говорили о возможном вторжении россии, но я не ожидал, что это действительно произойдет. Представить такое в 21 веке почти невозможно. Не верил, что это произойдет здесь и сейчас, у нас за окном. Меня разбудили со словами: «Вставай, началось». Я подошел к окну, в городе на первый взгляд все было на своих местах, а вот люди внизу уже начали двигаться, собираться, уезжать. Я услышал взрывы. Эмоции от этого были, конечно, очень неоднозначны. Не знаешь, чего ждать дальше. Была тревога, ощущение того, что ты не понимаешь, как поступать, принимаешь инстинктивные решения.

Отправили маму, сестру и племянницу поездом в Закарпатье. Они уехали почти без вещей. Там было очень холодно, поэтому позвонили по телефону и попросили привезти им одежду. Мы с папой собрались и поехали к ним, чтобы помочь с едой и одеждой. Дальше я пошел в военкомат. Прошел медкомиссию, но мне сказали, что мой черед еще не пришел. После этого я понял, что должен помогать иначе, должен быть полезным. Остановился на время в Черновцах, там поступил в волонтерский штаб защиты Украины. Помогал отправлять гуманитарную помощь нуждающимся, помогал ребятам, которые готовили для территориальной обороны и ВСУ. Каждый день мы отправляли десятки тонн гуманитарной помощи. В хорошие дни это были даже сотни тонн гуманитарки по всей Украине. Мне хотелось помогать еще больше. Поэтому параллельно с волонтерским штабом я организовал свой сбор средств. У кого-то есть возможность помочь, другие же нуждаются в этой помощи. На собранные средства были приобретены препараты для персональной аптечки бойцов ВСУ, территориальной обороны, медикаменты первой необходимости, а также продукты для внутренних переселенцев. Через несколько недель работы в штабе я приехал в Киев, ведь услышал новость об освобождении городов Киевской области от оккупантов, узнал, что людям нужна помощь. Продолжаю сбор средств, чтобы помогать украинцам. Закупаем продукты и вещи первой необходимости для жителей Бородянки и других городов Киевской области, которые пострадали от действий оккупантов.

Также многие обращаются из соцсетей, просят о помощи. Мы все делаем с командой! Все, кто хоть как-то помогает, кто не сидит без дела, кто остался в Украине – это все одна команда!

Если каждый будет что-то делать для победы, если каждый не будет сидеть без дела, а будет пытаться сделать что-то полезное, сделать больше, чем он может, так мы однозначно победим. Ведь за нами, правда, мы на своей территории. Надо думать только о победе, не рассматривать другие варианты. Делать все для этого. Чем больше помощи от каждого, тем более близка победа! А после нее жду продолжения «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ.

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