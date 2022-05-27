Судья Нацотбора на СТБ Тина Кароль ездит по Европе с благотворительными концертами, на которых собирает деньги для украинцев, пострадавших от войны и наших военных. Во время посещения Каннского фестиваля 2022 года Тина Кароль рассказала, что ее отец вступил в ряды ТРО и защищает Украину несмотря на то, что ему больше 60-ти лет.

Фото — Наталия Курган

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Тина Кароль пообщалась с журналистами издания Le Figaro, где рассказала, о решении отца.

«В Украине живет моя семья и весь мой творческий коллектив. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда смогу с ними увидеться. Как они себя чувствуют? Гнев и ужас. Но они однажды продолжат жить. Отец мог уехать из страны в 67 лет (возраст для мобилизации в Украине – от 18 до 60 – прим. ред.), но хочет остаться защищать Украину. Он присоединился к добровольцам территориальной обороны. Это его решение. Принять это было непросто», – рассказала Тина.

Как известно, благотворительный вечер в поддержку киноиндустрии Украины на 75-м Каннском кинофестивале с участием Тины Кароль состоялся 19 мая. В рамках вечера собрали средства в фонд ICFR в поддержку украинских кинематографистов, а также в фонд DOCU DAYS UA в поддержку киносообщества Украины.

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