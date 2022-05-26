Ксения Мишина рассказала, как узнала о начале войны и убегала от взрывов в Борисполе

Украинская актриса и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина 24 февраля ночью оказалась в аэропорту в Борисполе. Звезда не верила слухам в возможность российского вторжения. Она планировала отдохнуть в Дубае перед работой в новом проекте. Ожидая свой рейс, Мишина услышала первые взрывы. Но приняла их за учения и спокойно ждала далее.

«Наш рейс не отменили, сказали ждать, поэтому все люди сидели, ждали. Через некоторое время я услышала взрыв где-то издалека. Что я могу подумать? Возможно, какие-то учения. Еще через некоторое время я услышала снова взрыв. Взрывы стали чаще и чаще, выбежали работники аэропорта и сказали, что срочная эвакуация. Все люди просто ринулись в дверь. Я замерла, у меня такой ужас был, неужели это произошло. Мы побежали к выходу и просто бежали по дороге. Это был невероятный холод, было очень страшно, машины не останавливались. Все просто бежали по дороге, не понимали, что случилось, взрывы раздавались сзади», — рассказала Мишина в интервью Алине Доротюк на YouTube.

Из аэропорта она вернулась в Киев, пыталась успокоить 10-летнего сына. Из новостей Ксения узнала, что началась война и в тот же выехала в Буковель. Некоторое время находилась там, а потом отправилась в Бельгию. Там у нее заранее были запланированы в съемки в международном проекте.

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