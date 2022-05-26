Многие украинцы, которые подавали заявление на социальные выплаты для ВПЛ до сих пор не получили денежные средства. Определенная часть украинцев также не получила выплату 6500 гривен для тех, кто потерял работу во время войны. Почему они не приходит и когда будут выплаты 6500 гривен для украинцев — разберем более подробно ниже.

Так почему не приходит 6500 гривен? Правительство сообщает о том, что не нужно переживать, если вы пока еще не получили выплаты 6500 грн. Все лица, подавшие заявки на социальные выплаты получат денежные средства в ближайшее время. Если вы еще не получили их — не беспокойтесь — в мае продолжают финансировать выплату пособий.

До какого числа можно получить 6500?

В мае возобновили выплату компенсации переселенцам 6500 грн. 70% людей, которые оформляли эти выплаты в марте уже получили их. Оставшиеся 30% населения, которые подали заявку на выплату 6500 пока еще ожидают их поступления. Министерство социальной политики Украины пообещало выплатить эти деньги всем, кто оставил заявку. 23 мая был новый транш денег от Министерства социальной политики. Если вы не получили эти деньги 23 мае, то они обязательно вам будут зачислены во втором транше. Второй транш выплат 6500 гривен ожидается в начале июня 2022.

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