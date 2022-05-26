Сырники: пошаговый рецепт

Сырники – вкусное и очень полезное блюдо. А еще, если ребенок не любит творог, то сладкие сырники точно придутся ему по душе. Своим любимым рецептом сырников поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале.

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Ингредиенты для сырников:

творог – 400 г

сахар – 2 – 3 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

яйцо – 1 шт.

мука – 1 ст. л. (просеять)

сметана (20% жирности) – 2 ст. л.

Приготовление:

Смешать творог, сахар, ванильный сахар, яйцо и сметану. Х орошо перемешать до однородного состояния. В творожную массу добавить муку и ещё раз хорошо перемешать (тесто не должно быть плотным). Дать смеси постоять 15 – 20 мин. Разогреть сковородку, налить подсолнечное масло. Сделать шарики из творожной массы, обвалять их в муке. Обжарить на сковородке на среднем огне с обеих сторон.

Ингредиенты для соуса из манго:

манго – 1 шт.

ананас – 1 шт.

сахар

Приготовление:

Нарезать манго и ананас на кусочки. Протушить на сковородке с добавлением сахара.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – hectorjimenezbravo

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