Продолжается 93-й день героической борьбы украинского народа против русских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе. Об Украине говорят во всех странах и на всех масштабных мероприятиях. Спасатели в нашей стране помогают не только людям, но и каждый день спасают наших домашних любимцев. А ужасная война сплотила украинцев перед российской угрозой, как никогда. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 6 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Более трех месяцев длится война из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. путин с приспешниками смогли сплотить украинцев по всему миру против себя, и каждый делает что-то для победы.

Что будет в 6 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 27.05.2022:

О нас говорят на масштабных мероприятиях, наши актеры, спортсмены, певцы и просто знаменитости постоянно обращаются к обществу. Кто из спортсменов, артистов и знаменитостей говорит об Украине в мире ― в новом выпуске «Неймовірної правди про українців».

Чьи дома уничтожили российские оккупанты, как на самом деле вели себя «асвабадители» на территории Украины? Кто из известных людей, как и тысячи обычных украинцев, потерял родной дом? И что советуют делать психологи, если из-за войны потеряли дом?

Для украинцев важна каждая жизнь, ГСЧС, ВСУ, ТРО и волонтеры спасают не только людей, но и наших домашних любимцев. Как от войны украинские спецслужбы спасают домашних животных ― в сюжете нового выпуска.

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило украинцев собраться и встать на защиту Родины и помощь обычным украинцам. Как ужасная война объединила украинцев для защиты Родины?

Video: «Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 27.05.2022 Неймовірна правда про українців выпуск от 27.05.2022 - анонс 6 выпуска о выдающихся поступках украинцев. Как украинцы объединились перед лицом ужасной войны с россией.

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

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