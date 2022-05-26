Ксения Мишина снова начала общаться с Александром Эллертом: видео в интервью

Украинская актриса и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина дала новое интервью Алине Доротюк, в котором призналась, что возобновила общение с экс-возлюбленным Александром Эллертом, которого выбрала в первом сезоне реалити «Холостячка».

Фото — https://www.instagram.com/misha.k.ua/

Напомним, что летом прошлого года пара объявила о расставании. Они какое-то время не поддерживали связь, а 24 февраля, когда рф начала полномасштабную войну против Украины, актриса решила отпустить все обиды и начать общаться с Эллертом. Однако об их воссоединении как пары речи пока не идет.

«Конечно, в первый день войны: «Где вы, что вы?» Все забыли! В такие моменты вся боль кажется какой-то глупой, и прежде всего спрашиваешь: «Как ты там?» «Ты жив?» «Что ты там делаешь?» Чтобы каждый был здоров, жив», — поделилась Мишина.

Также Ксения засветила на безымянном пальце правой руки кольцо, то самое, которое подарил ей Эллерт в финале «Холостячки».

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